Temenos von Green Dot beauftragt, den Aufbau und Betrieb der cloudbasierten Abwicklungsplattform der digitalen Bank und Fintech-Firma zu unterstützen

Die Temenos Banking Cloud wird bessere Funktionen, Funktionalität und Skalierbarkeit auf einer schlankeren, sicheren Plattform für die Direktkunden sowie die Kunden der Banking-Plattform-Services von Green Dot bieten

Der Bankensoftwareanbieter Temenos (SIX:TEMN) gab heute bekannt, dass die Green Dot Corporation (NYSE:GDOT) die Temenos Banking Cloud als Plattform der Wahl einsetzt, um ihre direkten digitalen Bankkunden sowie die Partner der Banking-Plattform-Services (oder „BaaS“) zu unterstützen und so den Kunden ein funktionsreicheres, sicheres und optimiertes Bank- und Zahlungserlebnis sowie ein skalierbares Wachstum zu ermöglichen.

Die robuste und skalierbare Cloud-Plattform von Temenos wird den Technologie-Stack von Green Dot unterstützen und es den Partnern des führenden Anbieters von Banking-Plattform-Services (BaaS) ermöglichen, Finanzdienstleistungen wie Kredite, Zahlungen, Darlehen, Sichteinlagenkonten und andere Funktionen in ihre Ökosysteme zu integrieren. Überdies wird die Temenos Banking Cloud die mehr als 33 Millionen Kunden von Green Dot unterstützen, die über die digitalen Retail- und Direct-to-Consumer-Kanäle des Unternehmens betreut werden.

„Wir haben Temenos als Plattformpartner gewählt, weil die hocheffizienten und sicheren Open-Cloud-Funktionen des Unternehmens auf unsere Ziele abgestimmt und ausgerichtet sind, unseren Kunden und Partnern außergewöhnliche, skalierbare Lösungen anzubieten“, sagte Dan Henry, President und CEO von Green Dot. „Dies ist fester Bestandbild unseres Leitbilds, den Menschen sowohl direkt durch unsere digitale Bank und Produkte wie GO2bank als auch über unsere geschätzten Partner nahtlos Zugang zu ihrem Geld zu bieten.“

Max Chuard, CEO, Temenos, führte aus: „Wir bei Temenos möchten gemäß unserer Vision ein Bankwesen unterstützen, bei dem Finanzinstitute und Unternehmen den Menschen die Möglichkeit geben, ihre Vorstellungen zu verwirklichen. Green Dot wird auch weiterhin neue Wege beschreiten, um Amerikaner mit eingeschränktem Zugang zu Bankdienstleistungen zu unterstützen, und zwar sowohl über die eigenen Finanzprodukte als auch mithilfe der Strategie, eingebettete Finanzdienstleistungen über Banking-Plattform-Services für die weltweit führenden Marken anzubieten. Die intelligente, cloudbasierte Open-Banking-Plattform von Temenos wird Innovation und Wachstum voranbringen, während Green Dot das Ökosystem weiter ausbaut und die digitale Bankplattform und den Kundenstamm erweitert. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Green Dot, um Bankgeschäfte menschlicher und für alle zugänglicher zu machen.“

Jacqueline White, President – Americas, Temenos, sagte: „Green Dot ist ein technologieorientiertes Unternehmen mit dem Leitbild, Menschen einen nahtlosen Zugang zu ihrem Geld zu ermöglichen. Wir sind stolz darauf, dass Green Dot die Temenos Banking Cloud gewählt hat, um den beachtlichen Erfolg bei Wachstum, Innovation und sozialer Wirkung zu beschleunigen. Wir freuen uns, dass unsere Produkte auf dem US-Markt Zugkraft entwickelt haben, und werden Finanzinstitute weiterhin dabei unterstützen, ihren Kunden einen Mehrwert zu bieten.“

Über Green Dot

Die Green Dot Corporation (NYSE:GDOT) ist eine Finanztechnologiefirma und registrierte Bankenholding, die sich der Aufgabe verschrieben hat, Kunden und Partnern vertrauenswürdige, erstklassige Lösungen für das Geldmanagement und den Zahlungsverkehr anzubieten, die Menschen den nahtlosen Zugang zu ihrem Geld ermöglichen. Mithilfe firmeneigener Technologie kann Green Dot Produkte und Funktionen für die dringendsten finanziellen Herausforderungen von Verbrauchern und Unternehmen entwickeln, und so die Methoden der Verwaltung und Bewegung von Geldern verändern und die finanzielle Handlungsfähigkeit für alle ermöglichen.

Green Dot bietet Verbrauchern und Unternehmen ein breites Spektrum von Finanzdienstleistungen, darunter Debit-, Giro-, Kredit-, Prepaid- und Gehaltskarten sowie solide Geldverarbeitungsdienste, Steuerrückerstattungen, Bareinzahlungen und -auszahlungen. Die digitale Banking-Flaggschiffplattform GO2bank bietet Verbrauchern einfaches und zugängliches Mobile Banking, das zu einer Verbesserung der finanziellen Situation im Laufe der Zeit beitragen soll. Das Geschäft mit Banking-Plattform-Services des Unternehmens ermöglicht es einer wachsenden Zahl der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Verbraucher- und Technologiemarken, individuelle, nahtlose und wertorientierte Geldmanagementlösungen für ihre Kunden bereitzustellen.

Gegründet 1999, hat Green Dot mehr als 33 Millionen Kunden direkt und viele Millionen mehr über seine Partner betreut. Das Netz von Green Dot mit landesweit mehr als 90.000 Standorten im Einzelhandel, und damit mehr als alle übrigen Bankfilialen in den USA zusammen, ermöglicht dem Unternehmen, überwiegend als „filiallose Bank“ aufzutreten. Die Green Dot Bank ist eine Tochtergesellschaft der Green Dot Corporation und Mitglied der FDIC1. Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von Green Dot finden Sie unter www.greendot.com.

1 Die Green Dot Bank operiert überdies unter den folgenden eingetragenen Handelsnamen: GO2Bank, GoBank und Bonneville Bank. Alle diese eingetragenen Markennamen werden von einer einzigen durch die FDIC versicherte Bank, der Green Dot Bank, verwendet und beziehen sich auf diese. Einlagen unter all diesen Markennamen sind Einlagen bei der Green Dot Bank und werden für die Einlagensicherung bis zu den zulässigen Grenzen zusammengefasst.

Über Temenos

Temenos AG (SIX:TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die täglichen Transaktionen als auch die Interaktionen von Kunden von mehr als 1,2 Milliarden Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com.

