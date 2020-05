Testsieger in der Robo Advisor Studie 2020 von FondsConsult

Als eigentümergeführtes, unabhängiges Beratungsinstitut konzentriert sich FondsConsult seit mehr als 25 Jahren auf die Analyse und Auswahl von Investmentfonds sowie auf die Erstellung von Studien.

Die Robo Advisor Studie 2020 berücksichtigt mit mehr als 20 Anbietern alle relevanten Marktteilnehmer und gewährt somit tiefe Einblicke in die Marktstruktur. Die umfangreiche Analyse gliedert sich in einen qualitativen und einen quantitativen Teil. Schwerpunkte in der qualitativen Bewertung sind der Umfang des Produktangebots, der Investmentprozess und das Risikomanagement, die Anlegerprofilierung sowie die Kosten.

Für jeden Anbieter wurde ein zweiseitiges Factsheet erstellt, um die jeweiligen Stärken und Schwächen kompakt und transparent aufzubereiten. Im quantitativen Scoring wurden diverse Rendite-Risiko-Kennzahlen über verschiedene Zeiträume berücksichtigt, so dass belastbare Aussagen zur Performancecharakteristik aller Anbieter getroffen werden konnten. In die Gesamtbewertung flossen die qualitativen und quantitativen Ergebnisse zu jeweils gleichen Teilen ein.

