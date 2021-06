TEXAS INTRUMENTS - Rücksetzer auf potenzielles Kaufniveau?

Texas Instruments Inc. - WKN: 852654 - ISIN: US8825081040 - Kurs: 186,000 $ (NASDAQ)

Die Aktie von Texas Instruments befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung zog der Wert am 05. April 2021 auf sein aktuelles Allzeithoch bei 197,58 USD an.

Anschließend konsolidierte er auf 175,53 USD. Nach einem Test dieser Marke am 19. Mai drehte die Aktie wieder nach oben, durchbrach am 24. Mai den kurzfristigen Abwärtstrend und zog auf 192,03 USD an. Dort setzten Gewinnmitnahmen ein. Im gestrigen Handel fiel die Aktie auf den gebrochenen Abwärtstrend bei aktuell ca. 185,08 USD zurück. Knapp darunter, nämlich bei 184,20 USD liegt aktuell der EMA 50.

Nur ein kleiner Rücksetzer?

Solange die Aktie über 184,20 USD notiert, können die Abgaben der letzten Tage als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend gewertet werden. Pullbacks dienen zur Bestätigung eines Ausbruchs. Daher ist das Chartbild bullisch. Damit hat der Wert Chancen auf einen Anstieg bis zunächst ca. 197,58 USD und später sogar ca. 214 USD.

Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter 184,20 USD auf Tagesschlusskursbasis kommen, wäre das Kaufsignal vom 24. Mai negiert. Ein größeres Verkaufssignal ergäbe sich aber erst mit einem stabilen Rückfall unter 175,53 USD. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 162,03 USD gerechnet werden. Zudem würde dann eine größere Topbildung drohen.

Fazit: Bullen mit Vorteilen, aber es wird eng

Noch ist das Chartbild bullisch. Die Aktie könnte direkt nach oben abdrehen und zu einer weiteren Rally auf neue Allzeithochs ansetzen. Allerdings ist der Spielraum für die Bullen inzwischen sehr eng geworden. Geht man an dieser Stell long, würde man ein sog. CRV-Trade machen. Solche Trades zeichnen sich durch die Mögklichkeit aus, hohes Potenzial bei geringerem Risiko zu haben. Der Nachteil solcher Trades, der an dieser Stelle aber keineswegs vergessen werden darf, ist die geringe Trefferquote.

Texas Instruments - Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)