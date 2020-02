Thüringer Regierungskrise: Fraktionen beraten die nächsten Schritte

ERFURT (dpa-AFX) - In der Debatte um eine mögliche Übergangsregierung in Thüringen beraten die Fraktionen aller im Landtag vertretenen Parteien am Mittwoch die nächsten Schritte. Linke, AfD, CDU, SPD, Grüne und FDP kommen am Vormittag zu Fraktionssitzungen zusammen. Im Ringen um einen Weg aus der Regierungskrise geht es vor allem darum, wann perspektivisch eine Neuwahl des Parlaments möglich wird.

Die CDU-Fraktion hatte signalisiert, sie habe an einer zügigen Neuwahl kein Interesse. Auch der geschäftsführende Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) sprach sich am Dienstag gegen eine schnelle Auflösung des Parlaments aus.

Kemmerich war am 5. Februar mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP zum neuen Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden und drei Tage später nach einem bundesweiten Sturm der Entrüstung zurückgetreten. Einen Tag nach seiner Wahl hatte sich Kemmerich für eine schnelle Neuwahl des Parlaments ausgesprochen, nun aber seine Meinung geändert./htz/DP/fba