Tom Brady kündigt Rücktritt vom Rücktritt an – und macht 500.000 Dollar teures Sammlerobjekt wertlos

Es gibt eine Menge Investmentmöglichkeiten abseits des klassischen Anlagemarktes. Speziell die Kunstszene und Sammlergegenstände erzielen teilweise astronomische Erlöse auf Auktionen. Dass solche Investments mitunter sehr riskant sein können, hat nun die jüngste Entwicklung rund um den amerikanischen Football-Superstar Tom Brady gezeigt.

Der Ausnahme-Quarterback, der zuletzt für die Tampa Bay Buccaneers auf dem Rasen gestanden hatte und mit sieben gewonnenen Superbowls in einer 22-jährigen Karriere als der mit Abstand beste Spieler aller Zeiten gilt, hatte Ende Februar seinen Rücktritt bekannt gegeben.

Dies machte im Nachhinein das letzte Spiel Bradys zu etwas Besonderem - oder eher gesagt den Ball, mit dem er seinen vermeintlich letzten Pass in seiner Karriere geworfen hat - gekrönt mit einem letzten Touchdown seines Teams. Dieser wurde nun am letzten Wochenende in einer Auktion für über eine halbe Millionen US-Dollar versteigert.

Lange konnte sich der Gewinner jedoch nicht freuen: Tom Brady hat Anfang dieser Woche bekannt gegeben, dass er sich doch noch nicht von seinem Sport zurückziehen kann und eine weitere Saison für die Tampa Bay Buccaneers spielen wird. „In den letzten Zwei Monaten habe ich realisiert, dass mein Platz immer noch auf dem Feld und nicht auf der Tribüne ist“, schrieb der Athlet auf Twitter.

Entsprechend gut wurde die daraus resultierende Preisentwicklung des Prestigeobjekts zusammengefasst: „jetzt ist es einfach nur ein gebrauchter NFL Football.“ In den letzten Jahren sind die Preise für Sportklamotten oder Spielgeräte von Superstars verschiedener Sportarten immer mehr durch die Decke geschossen. So werden Schuhe von Fussball-Profis, je nach Bekanntheitsgrad, für mehrere tausend Dollar bis hin zu sechsstelligen Summen veräußert. Schuhe des Basketball-Superstars Michael Jordan werden sogar im Millionen-Bereich gehandelt. Das jüngste Beispiel um Tom Brady zeigt jedoch gut, dass auch bei dieser Form von Investment ein erhebliches Risiko bestehen kann.

onvista-Redaktion

Titelfoto: Steve Jacobson / Shutterstock.com

