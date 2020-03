Tote nach verheerendem Tornado in Tennessee

NASHVILLE (dpa-AFX) - Im US-Bundesstaat Tennessee sind infolge eines Tornados mehrere Menschen ums Leben gekommen und schwere Schäden entstanden. Die Behörden rund um die Stadt Nashville sprachen am Dienstagmorgen (Ortszeit) zunächst von neun Toten, wie der örtliche Fernsehsender WKRN berichtete. Zahlreiche Häuser und Gebäude waren demnach schwer beschädigt, viele Bäume umgeknickt und Zehntausende Haushalte ohne Strom. Fernsehaufnahmen zeigten stellenweise ein Bild der Verwüstung.

Der Katastrophenschutz des südöstlichen Bundesstaats erklärte zunächst nur, dass mehrere Todesfälle gemeldet worden seien. Die Zahl der Verletzten sei noch nicht bekannt, hieß es. Die Behörde mahnte Anwohner, beschädigte Gebäude zunächst nicht zu betreten. Es gebe in mehreren Bezirken "schwere Schäden" an Gebäuden, Straßen, Brücken und Einrichtungen der Stromversorgung, hieß es.

Ein Polizeisprecher des Bezirks Putnam sagte im Gespräch mit WKRN, Beamte gingen in den am schwersten betroffenen Gebieten von Haus zu Haus, um Anwohnern in Not zu helfen. Zahlreiche Menschen würden derzeit noch als vermisst gelten, wie der Beamte erklärte.

Der Sturm war in der Nacht über die betroffenen Gebiete hinweggezogen. "Wir beten für alle, die von den Tornados der vergangenen Nacht betroffen sind", erklärte eine Senatorin aus dem Bundesstaat, Marsha Blackburn, über Twitter./jbz/DP/stw