TUI-Akie: Endlich „stabil“?

Die TUI-Aktie ist und bleibt ein heißes Eisen. Einerseits kann die Ausgangslage eigentlich nur besser werden. COVID-19 und die Pandemie prägen das derzeitige Marktumfeld. An Reisen ist eigentlich kaum zu denken, wie Foolishe Investoren vermutlich bereits wissen.

Andererseits ist zumindest eine Frage augenscheinlich geklärt: Zu Überleben ist nicht mehr länger ein Problem. Im Rahmen mehrerer Liquiditätskredite hat vor allem der deutsche Staat dem Unternehmen unter die Arme gegriffen. Das stellt sicher, dass der TUI-Konzern nicht in die Insolvenz rutschen dürfte.

Jetzt wiederum gibt es eine interessante Meldung. Dabei wird TUI Stabilität bescheinigt. Schauen wir im Folgenden einmal, wo genau. Beziehungsweise, was das für Foolishe Investoren bedeuten kann.

Wie jetzt berichtet wird, hat sich die US-amerikanische Rating-Agentur Moody’s näher mit der Aktie beziehungsweise der Kreditwürdigkeit des Unternehmens beschäftigt. Im Rahmen dieser Analyse haben die Analysten TUI einen stabilen Ausblick bescheinigt. Das Rating für den Gesamtkonzern jedoch bei einem Caa1 belassen. Durchaus eine spannende Perspektive.

Wie Moody’s weiter erklärte, sorgt insbesondere die das Vorhandensein der Liquiditätskredite in Höhe von 4,8 Mrd. Euro für Erleichterung. Dieser Betrag habe einen Gegensatz zum heftigen Cashburn im vergangenen Jahr bezweckt. Der stabilere Ausblick impliziert dabei möglicherweise ebenfalls, dass der TUI-Konzern weiterhin gestützt wird, sollte das notwendig sein.

Mit dem Caa1-Rating befindet sich die TUI-Aktie jedoch weiterhin im Bereich der roten Ratings. Das bedeutet, dass potenziell die niedrigste Qualität und ein eher höheres Ausfallrisiko vorhanden ist. Oder eben substanzielle Risiken, die sich natürlich auf den operativen Alltag zurückführen lassen.

Moody’s ist hier sehr deutlich

Eigentlich zeigt das Rating von Moody’s das, was ich hier ebenfalls erkenne. Natürlich ist eine hohe Turnaround-Chance bei der TUI-Aktie grundsätzlich vorhanden. Insbesondere, wenn sich die COVID-19-Fallzahlen besser entwickeln sollten. Oder aber es einen signifikanten Fortschritt beim Thema Impfungen gibt. Das könnte bereits auf einen besseren Sommer schließen lassen.

Trotzdem ist die Situation angespannt. TUI überlebt derzeit vor allem aufgrund der Liquiditätskredite. Der operative Alltag ist schwierig und das führt insgesamt zu einer hohen Verschuldung des Gesamtkonzerns. Unternehmensorientiert ein Gesamtmix, der zwar Turnaround kann. Jedoch mit Vorsicht genossen werden sollte.

Caa1 impliziert das mit lediglich vier Zeichen. Beziehungsweise mit dem entsprechenden Rating einer Agentur. Foolishe Investoren sollten sich der hohen Risiken daher definitiv bewusst sein. Selbst wenn es augenscheinlich eigentlich bloß besser werden kann.

TUI-Aktie: Alles andere als stabil

Die TUI-Aktie ist daher alles andere als stabil. Lediglich das Rating von Moody’s deutet auf etwas mehr Optimismus hin, was das Risiko des Ausfalls und der Zahlungsunfähigkeit angeht. Das liegt jedoch nicht an TUI selbst. Nein, sondern vor allem am Eingreifen des Staates im Fall der Fälle.

Wie gesagt: Unternehmensorientiert bleibt der Gesamtmix fragil. Caa1 ist außerdem kein sonderlich gutes Rating. Möglicherweise ist das etwas, worüber du auch einmal nachdenken solltest. Ja, besser noch, bevor du in die TUI-Aktie investierst.

