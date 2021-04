US-Anleihen legen im frühen Handel etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Staatsanleihen sind am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten sorgte bei den Festverzinslichen kurz vor dem Wochenende für etwas Auftrieb. In den USA hatten Pläne des US-Präsidenten Joe Biden für eine höhere Besteuerung vermögender Amerikaner die Kurse belastet.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte im frühen Handel um 0,04 Prozent auf 132,70 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,53 Prozent. Im weiteren Handelsverlauf stehen noch Daten vom US-Immobilienmarkt und zur Stimmung der Einkaufsmanager auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten./jkr/jsl/mis