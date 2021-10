VALNEVA - Impfstoff-Aktie geht durch die Decke

Valneva SE - WKN: A0MVJZ - ISIN: FR0004056851 - Kurs: 16,100 € (L&S)

Coronavirus: Valneva meldet positive Ergebnisse bei der zulassungsrelevanten Phase 3-Studie Cov-Compare seines inaktivierten, adjuvantierten COVID-19-Impfstoffkandidaten, VLA2001. Valneva hat mit der rollierenden Einreichung für die Erstzulassung bei der britischen Gesundheitsbehörde MHRA begonnen und bereitet sich auf die rollierende Einreichung für die bedingte Zulassung bei der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) vor.

Quelle: Guidants News

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate schießen die Papiere massiv nach oben. In der Spitze betrug das Plus gegenüber dem Schlusskurs an der Pariser Haupthandelsplatz Euronext in Paris 54 %, aktuell notiert der Wert noch mit 34 % im Plus. Anbei der Intradaychart (1 Kerze = 3 Minuten, Realtime) am außerbörslichen Handelsplatz Tradegate:

Valneva SE IntradayBefreiungsschlag für die Aktie?

Nach dem starken Kurseinbruch nach der Kündigung der Lieferverträge durch die britische Regierung am 13. September stabilisierte sich die Aktie auf tiefem Niveau zwischen den beiden gleitenden Durchschnittslinien EMA200 und EMA50. Mit dem heutigen Kaufinteresse könnte nun eine bullische Rückkehr versucht werden.

Charttechnische Kaufsignale entstehen, wenn sich die Aktie jetzt wieder nachhaltig oberhalb von 15,60 EUR etablieren kann. Dann dürfte das Gap aus dem September mit einem Anstieg bis 19,92 EUR geschlossen werden, oberhalb davon lockt das Allzeithoch bei 25,20 EUR. Später wären auch Kurse um die 35 und 40 EUR denkbar.

Tiefer als 12 - 13 EUR sollten die Kurse jetzt im Idealfall nicht mehr sinken. Kleine Verkaufssignale entstehen aber erst unterhalb von 10,50 EUR. Dann müssten weitere Abgaben bis zunächst 8,60 - 9,00 EUR eingeplant werden.

Fazit: Mit der positiven Entwicklung heute könnte der Grundstein für eine neue Rallybewegung gelegt werden. Die Delle im Chart nach dem Rückschlag im September könnte ausgebügelt werden und die Erfolgsstory der Aktie weitergehen - wenn sie sich oberhalb der alten Hochs aus dem Winter und Frühjahr etablieren kann. Momentan schaut es ganz gut aus dafür, allerdings dürfte der Handel in den kommenden Stunden und Tagen sehr volatil bleiben.

Valneva SE

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)