Varta: Commerzbank-Studie weckt Konkurrenzangst – Ist der Gipfelsturm der Aktie jetzt beendet?

Eine Commerzbank-Studie über Konkurrenzdruck für Varta hat die Aktien des Batterieherstellers am Mittwoch einbrechen lassen. Sie sackten kurz nach dem Handelsstart um mehr als ein Fünftel auf 93 Euro ab. Zwar liefen die Geschäfte des MDax-Konzerns fundamental gut, doch habe der Bericht eines Leerverkäufers Erfolge chinesischer Konkurrenz bei großen Kunden aus der Elektronikbranche wie Samsung, Sony und JBL gezeigt, schrieben die Analysten der Commerzbank. Varta sei sich der Situation erst im Dezember bewusst geworden.

Die Abnehmer des Unternehmens hätten wegen der starken Nachfrage, die Varta wohl nicht komplett habe bedienen können, in der Sorge um Marktanteilsverluste auch auf andere Zulieferer gesetzt. Allerdings rechne Varta mit Patentverstößen durch die chinesischen Wettbewerber und gehe rechtlich gegen sie vor.

Angesichts der Unsicherheit in dieser Angelegenheit strichen die Analysten jedoch ihre Kaufempfehlung für die Varta-Aktien bei einem unveränderten Kursziel von 135 Euro. Sie raten nun zum „Halten“.

Varta hat einen wahnsinns Lauf hinter sich

Vor diesem Hintergrund dürften viele Anleger angesichts der Ungewissheit in puncto Konkurrenz nun erst einmal Kasse machen. Stark laufende Geschäfte von Varta hatten die Papiere im vergangenen Jahr von Hoch zu Hoch getrieben. Anfang Dezember erreichten sie ihre vorläufige Bestmarke von 128 Euro. Insgesamt legte der Kurs 2019 um knapp 388 Prozent zu. Dank der starken Kursgewinne war Varta erst im Dezember in den Index der mittelgroßen Werte MDax aufgestiegen.

Die 200-Tage-Trendlinie ist noch intakt, mit einem soliden Abstand bis zur Marke von 73 Euro, die 50- und 21-Tage-Linie musste die Aktie mit dem Kurssturz allerdings hergeben, das kurzfristige Momentum ist damit komplett erstickt. Momentan notiert die Aktie mit einem Minus von 20 Prozent bei 93 Euro.

Die starke Nachfrage nach Lithium-Ionen-Zellen hatte Varta kräftigen Schub verliehen. Sie werden unter anderem für Hightech-Produkte für den Endverbraucher benötigt, insbesondere für kabellose Kopfhörer. Da diese sehr beliebt sind und die Nachfrage konstant hoch ist, gehen Experten davon aus, dass sich die jüngste Erfolgsgeschichte der Baden-Württemberger auch in Zukunft weiter fortsetzt.

Varta will Marktführer werden

Nicht zuletzt deshalb und um den steigenden Bedarf zu decken weitet Varta seine Kapazitäten und Investitionen erheblich aus. Bis zum Jahr 2022 sollen über 150 Millionen Zellen jährlich produziert werden. Bereits 2020 strebt Varta mit einem Marktanteil von mehr als 50 Prozent eine weltweit führende Position mit Lithium-Ionen-Zellen an. Für den Ausbau in der Lithium-Ionen-Fertigung hatte sich das Unternehmen im Sommer über eine Kapitalerhöhung 100 Millionen Euro besorgt.

(onvista/dpa-AFX)

Titelfoto: JMiks / Shutterstock.com

