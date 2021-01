VARTA - Hier steigt die Party!

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 125,800 € (XETRA)

Die ersten drei Dezemberwochen über pendelte sich die Varta-Aktie im Rahmen einer Bodenbildung seitwärts ein und drückte mehrfach gegen die Nackenlinie einer inversen SKS Bodenformation bei 114,30 - 115,00 EUR. Am 22. Dezember kam es schließlich zum Ausbruch nach oben und damit zu einem Kaufsignal. Ganz im Sinne der PLUS-Analyse des Kollegen Johannes Büttner eröffnete ich im kurzfristigen PROmax-Depot nach dem Ausbruch und dem Pullback an das Ausbruchslevel an diesem Vormittag eine Longposition auf die Aktie, welche heute mit dem Erreichen meines Ziels bei 125 EUR vollständig aufgelöst wurde. Der Trade brachte einen Gewinn von über 1.000 EUR.

Anbei das Ergebnis im Depot und im Chart:

Wie geht es jetzt weiter?

Aktuell sieht es so aus, als wolle die Aktie direkt über das Novemberhoch bei 125,10 EUR ausbrechen. Bei 128 - 130 EUR liegt die nächste, markante Widerstandszone. Spätestens dort müsste mit Gegenwehr der Verkäufer gerechnet werden. Geht es auch nachhaltig über 130 EUR, wäre Platz nach oben bis zum Allzeithoch bei 138,70 und später mehr.

Alternativ kippt die Aktie stark nach unten weg und fällt unter 120 EUR zurück, was zu einem Test des Ausbruchslevels bei 115 EUR führen könnte. Erst mit einem nachhaltigen Rückfall unter 113 EUR entstehen kleine Verkaufssignale, dann entstehen Verkaufssignale für Abgaben bis rund 105 EUR.

VARTA AG Chartanalyse

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)