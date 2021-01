VARTA - Nur kurzfristige Gewinnmitnahmen?

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 120,600 € (XETRA)

Die Varta-Aktie attackierte im August 2020 ihr Allzeithoch aus dem Dezember 2019 bei 128,00 EUR und kletterte in der Spitze auf das aktuelle Rekordhoch bei 138,70 EUR, fiel danach aber wieder unter das alte zurück und setzte zu einer Konsolidierung an. Dabei fiel der Wert in Tief auf 99,20 EUR zurück.

Am 22. Dezember gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit August. Die anschließende Rally scheiterte aber am Widerstand bei 128,00 EUR. Nach einem Hoch bei 131,70 EUR kam es zu größeren Gewinnmitnahmen. Die Gewinnmitnahmen können allerdings bisher problemlos als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend eingeordnet werden.

Wann könnten die Käufer wieder kommen?

Die aktuellen Abgaben können noch etwas andauern. Im Idealfall kommt es dabei zu einem Rücksetzer auf ca. 114,99 EUR. Dort wartet ein wichtiges Unterstützungskreuz auf die Aktie. Anschließend könnte es zu einem neuen Rallyversuch in Richtung 128,00 und 138,70 EUR kommen. Sollte der Wert allerdings stabil unter 114,99 EUR abfallen, würden weitere Abgaben in Richtung 99,20 EUR drohen.

Zusätzlich lesenswert:

NVIDIA - Die ganz große Chance!?

BIOGEN - Steht die Aktie vor einem Comeback?

MERCK KGaA - Bullen machen Druck

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

VARTA AG

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)