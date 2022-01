VEGANZ - Kann die Aktie vom Vegan-Boom profitieren?

VEGANZ GROUP AG INH. O.N. - WKN: A3E5ED - ISIN: DE000A3E5ED2 - Kurs: 94,500 € (XETRA)

Veganz ist ein 2011 in Berlin gegründetes Lebensmittelunternehmen, welches vegane und klimafreundliche Lebensmittel in mehr als der Hälfte der europäischen Länder verkauft. Die Aktie feierte am 11. November ihr Börsendebüt und konnte die Anleger in den folgenden Tagen mit einer Kaufwelle begeistern. Innerhalb weniger Tage verteuerten sich die Papiere um über 20 %. Das Allzeithoch wurde bei 102 EUR markiert, bevor eine Konsolidierung startete. Innerhalb eines schmalen Abwärtstrendkanals verbilligte sich das Papier nochmals in den Bereich des Ausgabepreises, bevor in dieser Woche mit einer Kaufwelle der Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal vollzogen wird. Die Umsätze sind insgesamt sehr gering, es handelt sich um einen sehr kleinen Nebenwert am deutschen Aktienmarkt.

Kurzfristig mit Chance auf neue Allzeithochs

Längerfristige, charttechnische Prognosen machen zum aktuellen Zeitpunkt mit der noch kurzen Kurshistorie wenig Sinn. Mit der positiven Entwicklung in dieser Woche könnte aber zumindest das Allzeithoch bei 102 EUR angesteuert werden. Ein Ausbruch darüber würde weiteres Potenzial bis zunächst 110 - 113 EUR eröffnen.

Auf der Unterseite wäre mit Kursen unterhalb von 86 EUR per Tagesschlusskurs ein Test des Tiefs bei 81,10 EUR denkbar. Wird dieses unterschritten, könnte sich ein Abwärtstrend etablieren, der die Aktie zunächst bis 73 - 75 EUR führen dürfte.

Fazit: Die Aktie könnte ein interessanter Nebenwert für ein zukunftsorientiertes Portfolio sein. Die Beliebtheit von veganen Lebensmitteln bei den Verbrauchern steigt kontinuierlich, die Wachstumsraten sind weiterhin sehr hoch. In welchem Maße die Aktien der Hersteller davon profitieren können, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Die Aktien der anderen Vegan-Pioniere Beyond Meat oder Oatly zum Beispiel sind seit Monaten unter Druck und bei den Anlegern nicht sonderlich beliebt. Das stimmt zumindest skeptisch.

VEGANZ GROUP AG INH. O.N.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)