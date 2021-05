Vergiss Dogecoin! Diese Aktie ist die heißere Wette!

Der Dogecoin macht in diesen Tagen jede Menge Schlagzeilen. Alleine Elon Musk sorgt für ein höheres Maß an Aufmerksamkeit bei der Scherz-Kryptowährung. Wobei aus Spaß in letzter Zeit jede Menge Ernst geworden ist. Die Währung ist schließlich inzwischen wirklich eine Menge wert. Wobei man über den Wert definitiv diskutieren kann.

In Dogecoin zu spekulieren könnte aufgrund der Volatilität gefährlich sein. Wer als Investor daher nach einer spekulativen Aktie mit jeder Menge Wachstumspotenzial und sogar einer ziemlich greifbaren Dividende sucht, der könnte bei Innovative Industrial Properties an einer vielversprechenden Adresse sein. Das solltest du zu dieser spannenden und ebenfalls dynamischen Aktie vielleicht besser wissen.

Vergiss Dogecoin! Interesse an Investition in Cannabis?

Innovative Industrial Properties könnte als Dogecoin-Alternative durchaus jede Menge Potenzial besitzen. Der Wachstumsmarkt, dem der Real Estate Investment Trust folgt, besitzt ebenfalls einen innovativen Charme. Es geht schließlich um die Cannabisbranche, wenn auch mit einem deutlichen Immobilienfokus.

Der US-amerikanische REIT Innovative Industrial Properties investiert nämlich in Produktionsstätten im Marihuana-Segment. Dabei werden die Zukäufe mit langfristig orientierten Mietverträgen verknüpft, die im Gegensatz zum Dogecoin zu stabilen und wachsenden Umsätzen, Gewinnen und Funds from Operations führen. Ein definitiv produktiverer Fokus als die Kryptowährung.

Das Management von Innovative Industrial Properties zeigt außerdem mit regelmäßigen Deals, dass das Wachstum aufrechterhalten werden kann. Dabei erfolgen inzwischen Zukäufe häufig mit langjährigen Partnern, die weiterhin auf den REIT setzen. IIPR, wie die Immobilien-Aktie in Kurzform genannt wird, zeigt daher eine gewisse Qualität.

Mit Blick auf das Wachstum können wir inzwischen wieder eine deutliche Beschleunigung erkennen. Innovative Industrial Properties hat im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres 2021 die Umsätze und Funds from Operations deutlich um über 100 % gesteigert. Wobei Verwässerungen, die das Wachstum finanzieren, zu einem Wachstum der Funds from Operations je Aktie von 1,04 auf 1,44 US-Dollar geführt haben. Mit einem Wachstum von ca. 38,5 % ist daher ein solides Momentum da. Das könnte durchaus eine bessere Alternative als der Dogecoin sein.

Starke wachsende Dividende!

Innovative Industrial Properties zahlt als potenzielle Dogecoin-Alternative zudem eine spannende Dividende. Mit Blick auf eine Quartalsdividende von 1,32 US-Dollar und einem Aktienkurs von 180,32 US-Dollar liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 2,92 %, was überaus attraktiv ist. Vor allem wenn wir bedenken, dass die Ausschüttungssumme je Aktie und Vierteljahr in den letzten zwölf Monaten um 32 % gewachsen ist.

Müsste ich mich daher zwischen dem Dogecoin und Innovative Industrial Properties entscheiden, so wäre meine Wahl sehr klar. Eigentlich habe ich mich bereits vor längerer Zeit für den US-amerikanischen Real Estate Investment Trust entschieden und sowohl Performance als auch Dividendenentwicklung sprechen in meinem Portfolio für sich.

