Verschwende nicht den zweiten Börsencrash! Ich würde lieber damit reich werden

Ein zweiter Börsencrash steht, glaube ich, bevor. Ich würde niemandem empfehlen, ihn zu verschwenden. Stattdessen sollten wir alles tun, was wir können, um dabei reich zu werden.

Gründe für den zweiten Börsencrash

Es gibt tatsächlich viele Gründe, einen zweiten Marktcrash zu erwarten. Da wäre zunächst einmal die Coronavirus-Pandemie, die noch lange nicht vorbei ist. Die Covid-19-Situation in Großbritannien und den USA ist wirklich kompliziert. Ich denke, es wird eine ganze Weile dauern, um die Pandemie einzudämmen.

Aber die wirtschaftlichen Folgen werden höchstwahrscheinlich noch länger dauern. Damit meine ich die Probleme der daraus resultierenden Arbeitslosigkeit und der geringen Verbrauchernachfrage. Die Spannungen zwischen den USA und China stellen auch ein Risiko für die Stimmung der Investoren dar. Die Wahlen in den USA tragen noch mehr zur allgemeinen Unsicherheit bei.

Diese Probleme werden meines Erachtens zu einem weiteren Börsencrash führen. Und den sollten wir nicht verpassen!

Hier sind einige der häufigsten Gründe, warum es den Menschen nicht gelingt, von Abstürzen zu profitieren.

Psychologische Gründe

Mein Kollege Stepan Lavrouk nannte einige sehr gute Gründe dafür, dass Investoren nicht reich werden. Einer ist einfach die mangelnde Fähigkeit, die richtigen Unternehmen auszuwählen. Viele Menschen verhalten sich wie Kinder in einem Süßwarenladen. Sie mögen zu viele Aktien, können sich aber nicht für einige wenige entscheiden. Da ist auch die Unfähigkeit, lange an ihren Aktien festzuhalten. Einer der Gründe, warum Warren Buffett, der Weise von Omaha, ein so erfolgreicher Investor ist, liegt darin, dass er seine Erfolgsaktien gerne über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte hält. Mit anderen Worten: Die Zeit ist der beste Freund von “guten” Aktien und ein Feind von “minderwertigen Besitztümern”.

Daniel Kahneman

Aber es gibt noch einen weiteren wichtigen Grund für den Misserfolg. Daniel Kahneman, ein großartiger Psychologe, erklärte, warum manche Menschen einen Börsencrash nicht ausnutzen. Kahneman sagt, dass Menschen gerne entweder zu optimistisch oder zu pessimistisch sind. Wenn also die Preise steigen und zu hoch werden, kaufen sie gerne.

Wenn die Preise fallen und es tatsächlich viele Schnäppchen gibt, verkaufe sie ihre Aktien gerne in Panik. Nur weil der Kurs eines Vermögenswertes gefallen ist, könnte es tatsächlich so aussehen, als sei er riskanter als früher. Ebenso könnte es, wenn der Kurs einer Aktie gestiegen ist, als eine viel sicherere Investition erscheinen. Aber in Wirklichkeit ist das Gegenteil der Fall! Deshalb werden viele Menschen nicht durch einen Börsencrash reich.

Manche Menschen sind auch anfällig für Voreingenommenheit. Sie beurteilen die aktuelle Situation gerne anhand der anschaulichsten Beispiele, die sie kennen. Zum Beispiel sagten viele Analysten nach dem Ende der Großen Depression, dass Aktien nichts anderes als Spekulationsinstrumente seien. Weil die Erinnerung an den Crash zu lebhaft war, waren viele Unternehmen zu dieser Zeit wirklich günstig. Manche Anleger kaufen nicht gerne etwas, nachdem ein Börsencrash bereits stattgefunden hat. Das liegt oft daran, dass ein Freund von ihnen während der Finanzkrise 2008-09 viel Geld verloren hat.

Nachdem du jetzt etwas über einige der häufigsten Vorurteile gelesen hast, bin ich sicher, dass du keinen weiteren Börsencrash verschwenden wirst.

