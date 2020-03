VIRUS/Grenzschließung: Bukarest bittet Budapest um Transit für Rumänien

BUKAREST/WIEN (dpa-AFX) - Wegen der Schließung von Ungarns Grenzen infolge der Coronakrise sitzen zahlreiche Rumänen an der österreichisch-ungarischen Grenze fest, die per Auto aus Westeuropa nach Rumänien wollen. Rumäniens Außenminister Bogdan Aurescu Regierung bat seinen ungarischen Kollegen Peter Szijjarto am Dienstag darum, den Reisenden die Durchfahrt zu erlauben, wie das rumänische Außenministerium am Dienstag mitteilte. Szijjarto habe versprochen, eine Lösung zu finden.

Nach rumänischen Angaben handelt es sich um mehr als 3500 Rumänen, darunter Kinder und ältere Menschen. Die Polizei im österreichischen Burgenland sprach allerdings nur von 150 Menschen. In Ungarn sind seit Dienstag wegen der Corona-Pandemie die Grenzen für den Personenverkehr geschlossen. Ausgenommen sind lediglich Tagespendler in den grenznahen Regionen und heimkehrende ungarische Staatsbürger./kl/mrd/gm/DP/fba