VW - Autobranche wird Kaufprämie für alle Modelle vorschlagen

Berlin (Reuters) - Die Autobranche will Volkswagen zufolge eine staatliche Kaufprämie für alle Modelle.

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) werde der Regierung einen Kaufanreiz über alle Modelle und Segmente hinweg vorstellen, sagte Volkswagen-Cheflobbyist Thomas Steg am Mittwoch bei einer Diskussionsrunde der Grünen-Bundestagsfraktion. Nur E-Autos noch stärker zu fördern, werde nicht ausreichen. Eine Verdopplung oder Verdreifachung der Produktion in diesem Jahr sei unmöglich - auch weil Teile aus Serbien oder Spanien fehlten. Für den Klimaschutz könne man über die Basisprämie hinaus noch eine Umwelt- oder Klimakomponente einführen. Möglich sei auch, einen modernen Verbrenner jetzt zu kaufen und diesen etwa nach zwei Jahren in eine E-Auto zu tauschen.