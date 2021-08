W. P. Carey nach Top-Q2: Um die Dividende mache ich mir keine Sorgen!

Die Aktie von W. P. Carey hat im Rahmen der aktuellen Quartalsberichtssaison jetzt ebenfalls ein frisches Zahlenwerk vorgelegt. Insbesondere während der Pandemie hat es die eine oder andere Sorge um die Nachhaltigkeit der Dividende gegeben. Mit einigen Mietausfällen sind die Funds from Operations je Aktie zumindest belastet gewesen.

W. P. Carey zahlte trotzdem stabil weiter und erhöhte sogar regelmäßig die eigene Quartalsdividende. Gerade jetzt nach den Zahlen für das zweite Quartal bin ich überzeugt: Die Zeit der Sorgen könnte ein für alle Mal vorbei sein. Insbesondere gemessen an den Funds from Operations ist ein solides Niveau wieder gegeben.

W. P. Carey: Das starke zweite Quartal!

W. P. Carey hat wirklich ein solides Quartalszahlenwerk vorgelegt. So kletterten die Umsätze im Jahresvergleich von ca. 283,6 Mio. US-Dollar auf 314,8 Mio. US-Dollar. Auch im Vergleich zum Vorquartal und einem Wert von ca. 306 Mio. US-Dollar hat es ein solides Plus gegeben.

Mit einem Nettoergebnis von 120,5 Mio. US-Dollar können wir ebenfalls Zeichen der Besserung erkennen. Sowohl im Vergleich zum Vorquartal als auch zum Vorjahresquartal. Erneut stellt sich mir hier jedoch die Frage: Wen jucken eigentlich die Nettoergebnisse bei einem Real Estate Investment Trust?

Viel entscheidender sind die Funds from Operations. Absolut gesehen konnte dieser Wert sich auf bereinigter Basis von 197,9 Mio. US-Dollar im Vorjahresquartal auf über 228 Mio. US-Dollar steigern. Je Aktie liegt der Wert inzwischen bei 1,27 US-Dollar, nach 1,14 US-Dollar ein Jahr zuvor beziehungsweise 1,22 US-Dollar im Vorquartal.

Wenn wir jetzt die Dividende in den Fokus rücken, so erkennen wir: Die zuletzt ausgeschütteten 1,05 US-Dollar sind mit einem Ausschüttungsverhältnis von knapp über 82 % sehr nachhaltig. Oder anders ausgedrückt: Die Dividende ist absolut sicher. Und zugleich weiterhin hoch mit knapp über 5 % Dividendenrendite. W. P. Carey bleibt damit eine starke, zuverlässige Dividendenaktie.

Auch eine neue Top-Prognose!

W. P. Carey hat im Rahmen der Quartalszahlen außerdem die eigene Prognose erhöht. Das Management rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Wert zwischen 4,94 US-Dollar und 5,02 US-Dollar. Ein starker Wert, der im Bestfall sogar ein Niveau von vor der COVID-19-Pandemie in Aussicht stellt.

Gemessen an einem Aktienkurs in Höhe von 80,46 US-Dollar (30.07.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) könnte das Kurs-FFO-Verhältnis damit bei ca. 16 liegen. Im besten Fall, wohlgemerkt. Allerdings könnte auch das ein Bewertungsmaß sein, das für diesen qualitativen Real Estate Investment Trust durchaus attraktiv sein könnte.

Gerade nach den Zahlen für das zweite Quartal erkennen wir daher: W. P. Carey bleibt ein absolut starker, hochqualitativer Real Estate Investment Trust. Bloß, dass der Turnaround jetzt der Aktie eine neue, starke Fantasie verleiten könnte.

