WACKER NEUSON - Schöne Sommerrally!

Wacker Neuson SE - WKN: WACK01 - ISIN: DE000WACK012 - Kurs: 16,570 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten (Pfeil türkis im Tageschart unten) Betrachtung von Mitte Juli ("WACKER NEUSON - Jetzt aber!") lautete wie folgt: "Der heutige Anstieg sieht aktuell wesentlich überzeugender aus als der von vor einer Woche. Diesmal sollte ein überzeugender Tagesschluss oberhalb des EMA200 gelingen und damit ein prozyklisches Kaufsignal generiert werden. In dem Falle wäre der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht in den kommenden Tagen und Wochen nordwärts in dem Bereich 17,00 bis 18,00 EUR (kurzfristig präferiertes Szenario)."

Kurszielzone erreicht

Die Aktie konnte nach der Analyse deutlich zulegen und erreichte Mitte August die genannte Kurszielzone auf der Oberseite. Das Hoch der Bewegung lag bei 17,46 EUR, genau in der Mitte der Zielzone. Wie geht`s hier weiter aus technischer Sicht?

Nachdem die Kurszielzone auf der Oberseite erreicht wurde, setzten erst einmal wenig überraschend Gewinnmitnahmen ein. Diese könnten sich in den kommenden Tagen und Wochen zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen.

So lange der EMA50 im Tageschart allerdings nicht unterboten wird per Tagesschluss, ist hier der tendenziell das bullische Chartbild weiterhin intakt. Unter Chance Risiko Aspekten sollte allerdings ein Rücksetzer Richtung EMA50 abgewartet werden für einen Neueinstieg auf der Longseite.

USA meets Elliott-Wellen-Analyse: Profitieren auch Sie ab sofort von André Tiedjes legendären Rally- und Crash-Ansagen. Jetzt US Index Day Trader abonnieren

Wacker Neuson Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)