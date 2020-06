Walt Disney vs. AT&T: 3 Gründe, warum ich jetzt eher auf das Maus-Haus setze!

Eines vorweg: Wie du unten im Disclosure von uns Fools erkennen kannst, bin ich sowohl in die Aktien von AT&T und Walt Disney investiert, und beide gehören inzwischen sogar zu den größeren Aktienpositionen in meinem Portfolio. Und das aus unterschiedlichen Beweggründen.

Sofern ich mich jetzt jedoch erneut entscheiden müsste, so würde ich mich Stand jetzt eher für das Maus-Haus entscheiden. Warum, fragst du dich? Eine sehr smarte Frage. Lass uns daher im Folgenden einen Blick auf drei Gründe werfen, die in meinen Augen gerade jetzt eher für Walt Disney sprechen könnten:

1) Wachstum durch Streaming!

Ein erster Grund, der grundsätzlich und vor allem langfristig für die Aktie von Walt Disney sprechen könnte, ist das angestoßene Wachstum durch den neuen Streaming-Dienst Disney+. Zugegeben: Jetzt in der Coronazeit spüren wir davon aufgrund eines schwächelnden Freizeitpark- und Filmstudiogeschäfts nicht sonderlich viel. Mittel- bis langfristig sollte sich das jedoch zeigen.

Der Micky-Maus-Konzern kann dabei ein Wachstum vorweisen, mit dem so im Endeffekt vermutlich niemand so richtig gerechnet hat: Bereits nach einem halben Jahr kam das Unternehmen auf mehr als 54,5 Mio. Abonnenten. Und die Tendenz ist konsequent weiter steigend. Zumal der Dienst in mehr und mehr Ländern gelauncht wird.

Bereits heute sorgt dieser Geschäftsbereich für milliardenschwere Umsätze und die Ziele von einem Nutzerkreis zwischen 60 und 90 Mio. Abonnenten bis zum Jahre 2024 erscheinen doch eher konservativ. AT&T könnte zwar auch mittel- bis langfristig vor einem gewissen Wachstum durch seine Streaming-Sparte stehen. Wenn sich Qualität durchsetzt, dürfte Walt Disney aber auch hier die Nase vorn haben.

2) Die Qualität des Streaming-Dienstes

Die Qualität des Streaming-Dienstes ist nämlich ein weiterer Grund, weshalb ich jetzt eher auf die Aktie von Walt Disney setzen würde. Das Maus-Haus verfügt schließlich über Jahre und Jahrzehnte entwickelten Content, der bei vielen Generationen sehr beliebt ist. Wobei die letzten Jahre für einen starken Ausbau der Content-Basis geführt haben.

Inzwischen gehören schließlich auch die Franchises von Lucasfilm zu dem Konzern. Zudem hält Disney inzwischen die Rechte an starken Namen wie Die Simpsons, die durch die Fox-Übernahme zu dem Konzern dazugekommen sind. Alleine von den Inhalten formiert sich hier ein starkes Angebot. Und das zu einem Kampfpreis von 6,99 US-Dollar im Monat. Beziehungsweise mit Discount auf jährlicher Basis.

AT&T hingegen wird ebenfalls seinen Streaming-Dienst starten. Mit einem Preis von 14,99 US-Dollar pro Monat wird dieser jedoch bedeutend teurer sein. Mit starken Franchises wie Game of Thrones, Harry Potter oder auch Friends könnte dieser Dienst zwar ebenfalls eine gewisse Perspektive besitzen. Die Konditionen erscheinen jedoch insgesamt durchwachsener als die von Walt Disney.

Die Qualität des Streamings ist daher ein weiterer Grund für mich, verstärkt auf Walt Disney zu setzen. Zumal die Rückkehr zur Normalität der Aktie kurzfristig einen gewissen Schub verleihen könnte.

3) Die Rückkehr zur Normalität

Vielleicht hast du es geahnt: Aber auch das ist ein Grund für mich, jetzt verstärkt auf Walt Disney zu setzen. Der Micky-Maus-Konzern dürfte in einer Post-Corona-Zeit wieder zu einem insgesamt starken Medienkonzern mit einer milliardenschweren Freizeitsparte und einem von Blockbustern verwöhnten Kinogeschäft zurückfinden. Wobei durch das Streaming ein Konzern entsteht, der bloß noch stärker wird.

AT&T hingegen ist in den USA bereits eine gigantische Macht. Allerdings stagniert der Medien- und Telekommunikationskonzern eher. Das hat zwar zu hohen, stabilen Dividenden geführt und zu weniger Anfälligkeit in der Krise. Das Momentum und das Wachstum dürfte jedoch eher bei Walt Disney liegen. Für mich ein weiterer, finaler Grund, weshalb der Micky-Maus-Konzern mittel- bis langfristig die interessantere Wahl sein könnte.

Wie gesagt: Ich besitze beide Aktien

Zum Abschluss jedoch noch einmal der Reminder, dass ich beide Aktien besitze, wobei es bei AT&T vor allem die starken Dividendenvorzüge sind, die mich hier reizen. Sofern ich jedoch weiterhin in Medienunternehmen investiere, ist die Aktie von Walt Disney meine erste Wahl.

