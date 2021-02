Warburg Research hebt Ziel für Koenig & Bauer auf 33 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Koenig & Bauer von 29 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem Tief im ersten Quartal 2021 dürfte sich der Markt für Druck-Equipment im Zuge des sich wegen der Impfkampagnen aufhellenden gesamtwirtschaftlichen Umfeldes erholen, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Strukturelle Probleme blieben jedoch bestehen. Die beiden Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer und Heidelberger Druck verfolgten verschiedene Strategien. Er bevorzuge erstere Aktie, da sie besser nach unten hin abgesichert sei und das Unternehmen die stärkere Bilanz habe./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 08:55 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

