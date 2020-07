Waste Management: 6,5 %! Nein, das ist nicht die Dividendenrendite!

Die Dividendenrendite von Waste Management zu berechnen, das ist grundsätzlich kein Problem: Wenn wir einen Blick auf die quartalsweisen Dividenden in Höhe von 0,545 US-Dollar riskieren und den derzeitigen Aktienkurs von 108,21 US-Dollar (22.07.2020, maßgeblich für alle Kurse) als Referenzkurs berücksichtigen, so sehen wird, dass dieser Wert bei 2,01 % liegt. Und somit deutlich unter dem titelgebenden Wert von 6,5 %.

Aber was steckt dann hinter dieser Zahl, die doch bedeutend über diesem Wert liegt? Eine spannende Frage, auf die wir im Folgenden eine Antwort finden werden. Kleiner Hinweis: Es könnte durchaus etwas mit dem zukünftigen Ausschüttungspotenzial zu tun haben.

Es ist … das Dividendenwachstum!

Genauer gesagt ist der Wert von 6,5 % das historische Dividendenwachstum von Waste Management. Die Anteilsscheine des US-amerikanischen Entsorgungsdienstleisters gehören seit dem Börsengang zu den historisch zuverlässigen Zahlern. Dabei steht ein konsequentes Wachstum stets an der Tagesordnung. Und das bereits seit 18 Jahren in Folge.

Wie auch immer: Innerhalb der letzten zehn Jahre hat das Management von Waste Management die Dividende von 1,16 US-Dollar auf einen annualisierten Wert von derzeit 2,18 US-Dollar angehoben. Das entspricht wiederum einem jährlichen, durchschnittlichen Wachstum in Höhe von 6,5 % pro Jahr. Ein eher moderater Wert. Sofern dieses Wachstum jedoch gehalten werden kann, dürfte das auf lange Sicht bedeutend höhere Ausschüttungsrenditen in Aussicht stellen. Zumal Investoren der frühen Stunde hier inzwischen ebenfalls auf viel höhere Dividendenrendite gemessen an ihrem ursprünglichen Einsatz kommen könnten.

Denken wir den Wert einfach mal weiter: Sofern wir jetzt von einer annualisierten Dividende in Höhe von 2,18 US-Dollar ausgehen und ein leicht unterdurchschnittliches Dividendenwachstum von 6 % pro Jahr zugrunde legen, würde die Ausschüttungssumme je Aktie in weiteren zehn Jahren auf 3,90 US-Dollar klettern. Bei einem derzeitigen Aktienkursniveau entspräche dieser Wert einer (dann) aristokratischen Dividendenrendite von 3,60 %. Eine ziemlich attraktive Prognose für eine derart defensive Aktie.

Woher ein solches Dividendenwachstum kommen könnte

Die große Preisfrage ist jetzt natürlich, woher ein solches Wachstum der eigenen Ausschüttung in den nächsten Jahren kommen könnte. Grundsätzlich existieren zwei Wege: Nämlich ein zu geringes Ausschüttungsverhältnis sowie ein intaktes Wachstum. Beide Möglichkeiten könnten bei Waste Management relevant werden.

Waste Management kam im letzten Geschäftsjahr 2019 nämlich auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 3,93 US-Dollar. Mit einem Ausschüttungsverhältnis von derzeit 55,5 % existiert noch einiges an Spielraum, was künftige Dividendenerhöhungen angeht.

Aber auch das Geschäftsmodell als Basisdienstleister mit einer Quasi-Monopolstellung führt dazu, dass es hier eine intakte Wachstumsgeschichte geben kann. Waste Management verfügt nämlich aufgrund dieser über eine gewisse Preissetzungsmacht in den USA. Zumindest ein moderates Wachstum sollte über lange Zeiträume kein Problem sein.

Eine interessante Dividendenwachstumsaktie!

Waste Management kommt daher zwar bloß auf eine vergleichsweise kleine Dividendenrendite von knapp über 2 %. Allerdings zeigt die Historie, dass das Wachstum hier bislang stark gewesen ist. Und historisch innerhalb der letzten zehn Jahre bei einem Wert von 6,5 % gelegen hat. Für eine defensive, konservative Aktie mit einem zeitlosen Geschäftsmodell im Endeffekt alles andere als verkehrt.

Wenn wir dieses Wachstum weiterdenken, so können wir sehen, dass die Aktie von Waste Management womöglich langfristig noch viel Potenzial besitzt. Zumal das Ausschüttungsverhältnis und ein natürliches, operatives Wachstum der Dividende grundsätzlich auf die Sprünge helfen könnten.

The post Waste Management: 6,5 %! Nein, das ist nicht die Dividendenrendite! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Waste Management.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images