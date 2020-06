WDH: Aufsichtsrat von K+S spendet Teile der Vergütung an karitative Zwecke

(Überflüssiger Buchstabe im ersten Satz entfernt)

KASSEL (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat des Dünger- und Salzproduzenten K+S verzichtet wegen der Corona-Krise auf einen Teil seiner Vergütung. Die Mitglieder des Gremiums wollen ein Fünftel ihrer Gesamtvergütung für 2019 zugunsten karitativer Zwecke im Umfeld der K+S-Standorte einsetzen, wie das MDax -Unternehmen am Freitag in Kassel mitteilte. Insgesamt geht es dabei um 350 000 Euro.

"Unser Gremium ist davon überzeugt, dass die Solidarität und die Unterstützung der durch die Corona-Pandemie in Not geratenen Einrichtungen, Initiativen und Projekte im Umfeld der Standorte jetzt besonders wichtig ist", sagte Aufsichtsratschef Andreas Kreimeyer. Der Vorstand von K+S werde sich ebenfalls an dieser Initiative beteiligen./mis/jha/