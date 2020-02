Weizen springt an wichtigem Support an

Der Weizenpreis durchlebt in diesem Jahr eine wahre Achterbahnfahrt, die Schwankungsbreite wird bislang auf über 10 Prozent beziffert. Doch das vermeintliche Chaos hat in diesem Fall System und zeigt die Weizenpreisentwicklung in einem durchaus bullischen Kontext.

Nachdem Weizen im September abgelaufenen Jahres seine größere Unterstützungszone um 440 US-Cent letztmalig getestet hatte, wechselte der Trendverlauf zur Oberseite und drückte die Notierungen noch im selben Jahr über die obere Begrenzung von 538 US-Cent aufwärts. Damit wurde nach technischen Maßstäben ein Kaufsignal aktiviert und brachte in 2020 einen Weizenpreis von 592,50 US-Cent hervor. Nur wenig später wurde eine sehr schöne und eindeutige SKS-Formation etabliert und drückte die Preise erneut auf den einstigen Widerstand von 538 US-Cent abwärts. Dort nutzten Käufer ihre Chance und trugen zu einer nachhaltigen Stabilisierung sowie zu einem dynamischen Pullback auf der Oberseite bei. Damit werden nun wieder Kursgewinne in den Bereich der aktuellen Jahreshochs von 592,50 US-Cent vorstellbar, die mittelfristige Signallage lässt sogar einen Weizenpreis von 635 US-Cent zu. Sollte allerdings der wichtige Support bei 538 US-Cent nachhaltig wegbrechen, würden sich die gesamten Bemühungen seit Ende 2019 als große bärische Falle entpuppen und zu einem Einbruch des Agrarrohstoffs führen. Dabei kämen Abgaben auf ein Niveau von zunächst 523 US-Cent auf Anleger zu, darunter könnte sogar noch einmal die breite Unterstützung aus den letzten Jahren bei 440 US-Cent angesteuert werden. Chicago Wheat (Tageschart in US-Cent) Tendenz: Wichtige Chartmarken Widerstände: 570 // 573 // 576 // 581 // 587 // 592 Unterstützungen: 560 // 557 // 551 // 545 // 538 // 523 Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

