Werner Enterprises schüttet Dividende aus

Der amerikanische Logistiker Werner Enterprises Inc. (ISIN: US9507551086, NYSE: WERN) wird am heutigen Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 12 US-Cents je Aktie an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Record date war der 4. Oktober 2021.

Damit erhalten die Aktionäre auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,48 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 44,81 US-Dollar (Stand: 18. Oktober 2021) bei 1,07 Prozent. Der Logistikkonzern zahlt seit Juli 1987 eine Dividende an seine Aktionäre. Im Mai 2021 wurde die Dividende um 20 Prozent erhöht. Werner Enterprises ist 1956 gegründet worden und zählt zu den fünf größten Transportunternehmen in den USA. Der Firmensitz ist in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. Das Unternehmen unterhält weitere Büros in Kanada, Mexiko, China und Australien. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2021 erzielte Werner Enterprises einen Umsatz von 649,81 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 568,96 Mio. US-Dollar), wie am 29. Juli berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 72,03 Mio. US-Dollar nach 39,13 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 14,25 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 3 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. Oktober 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de