Wie viel Vermögen wir für die Rente mit 50, 60 und 70 Jahren benötigen

Viele Menschen verlassen sich heute allein auf die gesetzliche Rente für ihren Ruhestand. Doch ihr Niveau sinkt von Jahr zu Jahr, wodurch sie für immer mehr Menschen nicht mehr ausreicht.

Wenn wir uns also nicht allein auf den Staat verlassen, immer später in Rente gehen oder den Lebensstandard im Alter erhöhen möchten, müssen wir selber aktiv werden. Doch wie viel Geld benötigen wir, um ohne die gesetzliche Rente mit 50, 60 oder 70 Jahren in Rente gehen zu können?

Ausgaben und die Inflation

Die Antwort hängt von vielen verschiedenen Variablen ab. Zunächst müssen wir unsere jährlichen Ausgaben kennen, um unsere Gesamtausgaben während der Rentenzeit kalkulieren zu können. Dabei dürfen wir allerdings nicht die Inflationsrate vergessen, die im langfristigen Durchschnitt in Deutschland etwa bei 2,2 % liegt.

Unsere Ausgaben steigen somit jedes Jahr um diesen Satz. Wenn wir heute 20 Jahre sind und mit 50 Jahren in Rente gehen möchten, werden sie sich bis dahin fast verdoppeln. Und auch, wenn wir im Ruhestand sind, steigen die Ausgaben immer weiter.

Investments sind für die Rente entscheidend

Deshalb ist die Bedeutung von eigenen Investments nicht hoch genug einzuschätzen. Wenn es uns selber gelingt, langfristig 5, 10 oder gar 15 % Durchschnittsrendite zu erzielen, wird unser Vermögen immer schneller als die inflationsgetriebenen Ausgaben wachsen. Deshalb sollte jeder für sich den passenden Anlagemix aus Aktien, Anleihen, Rohstoffen und Immobilien finden. Investieren ist also absolut essenziell, um früher oder auf einem höheren Niveau in Rente gehen zu können.

Rente mit 50, 60 und 70 Jahren

Wer also bei einer Lebenserwartung von 81 Jahren mit 50 Jahren in Rente gehen möchte, heute 20 Jahre alt ist, aktuell jährliche Ausgaben von 20.500 Euro hat (sie steigen inflationsbedingt bis 50 auf etwa 39.380 Euro) und während der Rentenzeit 7 % Rendite erzielt, benötigt mit 50 Jahren etwa 625.000 Euro. Wie hoch die Bedeutung der Investments ist, wird daran deutlich, wie viel Geld wir ohne Rendite benötigen würden. Dann wären es etwa 1,73 Mio. Euro.

Wer beim gleichen Beispiel mit 60 Jahren in Rente gehen möchte, benötigt mit 7 % Rendite im Rentenalter etwa 631.000 Euro. Ursache sind die weiter steigenden Ausgaben, die in dem Beispiel mit 60 Jahren dann schon bei etwa 48.954 Euro liegen. Ohne jegliche Rendite wäre ein Vermögen von etwa 1,29 Mio. Euro notwendig.

Wer mit 70 Jahren mit einer Verzinsung von 7 % in Rente geht, benötigt unter den gleichen Bedingungen etwa 505.000 Euro. Ohne Investments wären es etwa 749.000 Euro.

Die Rendite macht den Unterschied

Wenn wir nun aber beispielsweise 15 % Rendite erzielen, benötigen wir mit 50 Jahren nur etwa 300.000 Euro, mit 60 Jahren etwa 351.000 Euro und mit 70 Jahren etwa 346.000 Euro. Die Beispiele zeigen, wie bedeutsam Investments sind. Sie senken den benötigten Betrag drastisch.

Der Artikel Wie viel Vermögen wir für die Rente mit 50, 60 und 70 Jahren benötigen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images