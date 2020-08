Wirtschaftsaktivität in Frankreich legt im Juli leicht zu

Paris (Reuters) - Nach dem herben Einbruch infolge der Corona-Krise berappelt sich Frankreichs Wirtschaft allmählich.

Die Wirtschaftsaktivität im Land habe im Juli nur noch um sieben Prozent unter Normalniveau gelegen, nach neun Prozent im Juni, teilte Frankreichs Notenbank am Montag mit. Im Bau habe sie sich wieder dem Vorkrisenstand angenähert, während die Auslastung in der Industrie leicht zugenommen habe. "Die Erholung hat sich im Juli in einem mehr moderaten Rhythmus fortgesetzt", erklärte die Banque de France. Dies entspreche auch den Erwartungen.

In Frankreich wie auch in anderen europäischen Ländern waren die Infektionszahlen zuletzt wieder gestiegen, was Regierungen zu neuen Maßnahmen zur Virus-Eindämmung veranlasste. Ein weiterer Lockdown, der die Konjunktur erneut zum Stillstand bringen würde, soll unbedingt vermieden werden. Zu Beginn der Krise hatten weitreichende Eindämmungen die Wirtschaft fast völlig zum Erliegen gebracht. So hatte die Aktivität in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone in den ersten beiden März-Wochen um 32 Prozent unter Normalniveau gelegen.