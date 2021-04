YUM! BRANDS - Wenn das nicht lecker aussieht!

Yum! Brands ist der Name einer weltweit führenden Unternehmensgruppe für Systemgastronomie. Wenngleich das Unternehmen unter diesem Namen den wenigsten etwas sagen wird, sind die Ketten des Konzerns wiederum sehr bekannt. Zu Yum! Brands gehören KFC, Pizza Hut wie auch Taco Bell, Wing Street, Little Sheep Hot Pot und East Dawning.

Die letzte Chartbesprechung dieser Aktie liegt bereits mehr als ein Jahr zurück. Daher wird es Zeit, den Titel einmal wieder zu analysieren. Aktuell scheine ich es eh irgendwie mit dem Thema "Essen" zu haben, siehe auch die Analysen zu Mondelez und Kellogg.

Es lohnt vor allen Dingen der Blick auf den Wochenchart. Denn seit dem Jahreswechsel steckte die Aktie von Yum! Brands in einer Konsolidierung fest. Diese spielte sich in einer knapp zehn USD umfassenden Seitwärtsrange ab. Der Start in die neue Handelswoche verläuft vielversprechend. Mit den Kursgewinnen klettert der Wert nicht nur auf ein neues Jahreshoch, sonder lässt auch die Range der vergangenen Monate hinter sich. Verteidigen die Bullen das Kursplus auch zum Wochenschluss bzw. bauen es noch etwas aus, wäre in prozyklisches Kaufsignal aktiviert, welches zunächst einen Test des Allzeithochs bei 119,72 USD ermöglicht. Auch neue Hochs sind möglich, ein Projektionsziel liegt bei 127,30 USD.

Absicherungen könnten im Falle eines aktiven Kaufsignals zum Ende der Woche bereits eng am Wochentief platziert werden. Stand jetzt bieten sich Stopps aber zunächst unter 101,18 USD an. Bei einem Bruch dieser Marke würde der Titel nicht nur die Range der Vorwochen zur Unterseite verlassen. Auch wäre in diesem Fall der EMA50 Woche aufgegeben.

Fundamental erwarten Analysten 2021 wieder strammes Wachstum. 2022 könnte der Gewinn je Aktie bei Yum! Brands wieder rund 4,50 USD je Aktie betragen.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 5,65 6,33 6,72 Ergebnis je Aktie in USD 2,94 3,97 4,49 KGV 39 29 25 Dividende je Aktie in USD 1,88 2,00 2,22 Dividendenrendite 1,65 % 1,75 % 1,94 % *e = erwartet

Yum! Brands-Aktie (Wochenchart)

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)