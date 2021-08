Zalando: Operatives Ergebnis geht zurück – das reicht für einen herben Kursrutsch – Zeit für eine deutlichere Korrektur?

Die Aktien von Zalando haben mit deutlichen Verlusten auf die aktuelle Geschäftsentwicklung des Online-Modehändlers reagiert. Im frühen Handel sind die Papiere um über 8 Prozent eingebrochen. Entgegen den Anlegern zeigten sich Analysten in ersten Reaktionen am Morgen recht zufrieden.

Zalando liegt nach dem zweiten Quartal auf Kurs zu seinen Wachstumszielen. Beim Blick auf den operativen Gewinn wurde der Dax-Kandidat trotz eines in diesem Punkt enttäuschenden Quartals etwas optimistischer. das Umsatzziel wurde bestätigt. Im zweiten Quartal stiegen die Erlöse um 34 Prozent. Das operative Ergebnis ging wegen höherer Ausgaben für die Kundengewinnung und Marketing um 13 Prozent zurück. Damit erfüllte Zalando beim Umsatz die Erwartungen der Experten – der operative Gewinn fiel allerdings schwächer als erwartet aus.

onvista-Redaktion: Aufgrund des extremen Höhenflugs über mehrere Monate ist es nicht verwunderlich, dass nun selbst ein vergleichbar kleiner Schwachpunkt in den Quartalszahlen herbe Gewinnmitnahmen bei der Zalando-Aktie auslöst. Seit dem Corona-Crash und dem in der darauf gefolgten Zeit stark gestiegenen Interesse am Online-Shopping hat die Fantasie der Anleger die Aktie in extreme Kursregionen getrieben. Die starke Geschäftslage und der Wachstumsausblick dürften nun langsam vollständig eingepreist sein.

Ein erstes Top hatte sich bereits Anfang des Jahres im Februar gebildet, die Korrektur konnte in den nächsten Wochen jedoch mit einer Bestätigung des 200-Tage-Trends als Unterstützung gestoppt werden. Nun ist der Kurs mit der heutigen Korrektur durch seinen 200-Tage-Trend gebrochen. Es könnte nun Zeit für einen deutlicheren Tribut an die Rally werden. Erster Ziel-Bereich: 83 bis 76 Euro.

