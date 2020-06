Zoom-Aktie nach Zahlen auf Allzeithoch! Diese Zahlen MÜSSEN Investoren jetzt kennen!

Die Aktie von Zoom hat in dieser Woche einen bedeutenden Meilenstein geschafft: Im Rahmen eines weiterhin freundlichen Gesamtmarktes stiegen die Anteilsscheine der Videoplattform auf 187,00 Euro (03.06.2020, maßgeblich für alle Kurse). Ein Kursniveau, das ein neues Rekordhoch markiert. Wobei das natürlich bloß die Spitze des Performance-Eisberges sein könnte.

Für diese rasante Entwicklung hat es jetzt allerdings auch fundamentale Gründe gegeben: Zoom Video Communications hat frische Zahlen präsentiert, die es definitiv in sich haben.

Werfen wir in diesem Sinne jetzt einen Foolishen Blick auf diese Zahlen und auf die Bewertung, die inzwischen alles andere als preiswert erscheint. Vor allem, wenn das Wachstum eben nicht anhalten sollte.

Zahlen, Daten, Fakten

Wie Zoom Video Communications jetzt herausgestellt hat, gab es ein erneut starkes Wachstum. Und das in vielerlei Hinsicht: So stieg die Anzahl der täglichen Teilnahmen an Videokonferenzen im ersten Quartal auf 300 Mio. an. Ein bereits kolportiertes Wachstum, das insbesondere im Vergleich zum Dezemberwert von 10 Mio. Teilnahmen noch beeindruckender ist.

Auch die Anzahl der neuen Lizenzen ist um 175.000 im Jahresvergleich gestiegen, die sogenannte „Annualized meeting minutes run rate“ liegt bei über 2 Billionen. Starke nicht finanzielle Kennzahlen, mit denen das Management hier um sich wirft.

Aber auch in finanzieller Hinsicht hat sich das erhöhte Engagement gelohnt: So steigerte Zoom Video Communications seinen Umsatz im Jahresvergleich um 168 % auf 328 Mio. US-Dollar. Unterm Strich konnte das Unternehmen sogar einen Gewinn in Höhe von 27 Mio. US-Dollar innerhalb dieses Quartals einfahren. Eine starke Performance!

Für das gesamte Jahr geht das Management von einem Umsatz in Höhe von bis zu 1,8 Mrd. US-Dollar aus. In den nächsten Wochen und Monaten könnte das Wachstum entsprechend noch zulegen. Starke Zahlen, starke Prognosen, definitiv.

Bewertung und Unsicherheit im Blick

Durch diese starken Zahlen und die Kursperformance ist jetzt jedoch auch die Bewertung weiter angestiegen. Derzeit wird das Unternehmen selbst mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 58,6 Mrd. US-Dollar bewertet. Damit ist Zoom wirklich kein Leichtgewicht mehr.

Selbst bei einem prognostizierten Umsatz von 1,8 Mrd. US-Dollar beläuft sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis schließlich noch auf das 32,5-Fache des prognostizierten Wertes. Und hier ist das starke Wachstum für das laufende Jahr bereits eingepreist.

Dabei könnten mittel- bis langfristig auch einige Risiken wichtiger werden. Das Wachstum von Zoom könnte sich womöglich etwas verlangsamen, wenn die Coronarestriktionen weniger werden. Selbst wenn die Lösungen im Unternehmensalltag weiterhin beliebt bleiben. Aber auch das bleibt fraglich. Aufgrund von Datenschutz- und Sicherheitsproblemen haben sich einige teilweise prominente Akteure schließlich von Zoom Video Communications distanziert und auch die Konkurrenz dürfte mittel- bis langfristig bedeutend größer werden.

Ein vielleicht ungünstiges Chance-Risiko-Verhältnis?

Die Aktie von Zoom Video Communications wächst und wächst derzeit. Keine Frage, die Quartalszahlen sind dabei mit einem Ergebniswachstum von deutlich über 100 % und einem zunächst positiven Ergebnis eine Überraschung gewesen. Allerdings sollten Investoren jetzt kritisch hinterfragen, wie nachhaltig diese Performance wohl sein wird.

Konkurrenz und Sicherheitsbedenken sind schließlich noch nicht vom Tisch. Der Coronaeffekt könnte kurzfristig sein, selbst wenn sich langfristig hier eine Wachstumsgeschichte verbirgt. Mehr als das 32-Fache der Umsätze für diese Aktie zu bezahlen, könnte in Anbetracht einer Marktkapitalisierung in Höhe von mehr als 58 Mrd. US-Dollar jedenfalls ein stolzer Preis sein.

