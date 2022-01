ZuluTrade - weltweit größte Social-Trading-Plattform von der Finvasia Group übernommen

ZuluTrade ist hervorragend positioniert, nach seiner Übernahme durch die Finvasia Group zur größten und bedeutendsten neutralen Social-Trading-Plattform zu werden. 2022 wird ZuluTrade die Stärkung seiner gegenwärtigen Fähigkeiten und die Ausweitung seiner Produktlinie auf unterschiedliche Märkte und Finanzinstrumente erleben. Die Expansion wird auch gegenwärtige Anlageklassen wie etwa Kryptowährungen und herkömmliche Anlageklassen wie Aktien und Anleihen umfassen.

ZuluTrade war seit über einem Jahrzehnt Vorreiter des Copy Trading und unterstützte mehr als eine Million Investoren in über 100 Ländern dabei, ein Handelsvolumen von mehr als zwei Billionen US-Dollar zu erreichen.

ZuluTrade 2.0

Die künftige Planung umfasst eine ansprechendere soziale Anlageplattform mit verbesserten sozialen und technologischen Merkmalen, die auf den gegenwärtigen Fähigkeiten von ZuluTrade basieren. ZuluTrade 2.0 wird gemeinnütziges Engagement ermöglichen, das auf einem Netzwerk vertrauenswürdiger Quellen beruht, die Trading-Signale von Rauschhandel unterscheiden können. Version 2.0 wird darüber hinaus darauf abzielen, den Nutzern Zugang zu Analysen, Daten, Einsichtnahmen und Portfolio-Optimierungstools zu bieten, der normalerweise professionellen Investoren vorbehalten ist.

Mit der Übernahme und dem Zugang zu den Quellen der Finvasia Group wird Zulu danach streben, in unterschiedlichen Jurisdiktionen zugelassen zu werden, um seine Portfoliomanagement-Fähigkeiten auf einen größeren Nutzerkreis in mehreren Jurisdiktionen und Plattformen auszuweiten.

Im Anschluss an die Übernahme erklärte George Illias, CEO von ZuluTrade:

„Die Übernahme von ZuluTrade durch Finvasia kennzeichnet eine aufregende Gelegenheit für uns. Dadurch sind wir nun in der Lage, auf unserer Plattform eine noch größere Erfahrung für unsere Nutzer bereitzustellen. Durch die Unterstützung von Finvasia wird ZuluTrade in der Lage sein, eine bessere Technologie und einen besseren Zugang für unsere Nutzer zu bieten, wobei wir unseren Kundenstamm rund um den Globus weiter ausweiten werden.”

„Finvasia ist ein führendes Fintech-Unternehmen mit Kunden, welche die Produkte von Finvasia in unterschiedlichen Formen nutzen. Wir werden in der Lage sein, die Präsenz und Expertise umfassend zu nutzen, um ZuluTrade in bisher ungekannte Höhen zu hieven.”

Sarvjeet Singh Virk, Mitgründer und Chief Managing Director der Finvasia Group, erläuterte:

„Wir sind äußerst erfreut, dass ZuluTrade nun zur Finvasia Group Company gehört, und gleichermaßen motiviert, innovative Merkmale einzuführen, welche die Nutzer der Plattform noch weiter befähigen und stärken werden. Wir verfügen über eine Vision für ZuluTrade und freuen uns auf die gemeinsame Gestaltung von erstaunlichen Produkten, die realitätsnahe Herausforderungen sowohl eines durchschnittlichen Investors als auch eines institutionellen Investors bewältigen können."

Über ZULUTRADE (https://www.zulutrade.com)

ZuluTrade ist die größte brokerunabhängige Social-Trading-Plattform. Es handelt sich um die größte Datenbank mit derzeit auf dem Markt verfügbaren Signalen und Strategien. Die Plattform richtet sich an fortgeschrittene wie auch an noch unerfahrene Anleger, steht in mehr als 26 Sprachen zur Verfügung und bietet modernste mobile Apps.

Über FINVASIA (https://finvasia.com)

Finvasia ist ein global tätiges Unternehmen und im Besitz mehrerer eigener Marken in den Sektoren Finanzdienstleistungen, Fintech, Blockchain, Immobilien, Gesundheitswesen und Technologie. Die Gruppe investiert in technologieorientierte Unternehmen und Produkte und setzt sich dafür ein, die nachhaltige Entwicklung zu fördern und einen positiven Einfluss auf seine Geschäfte zu nehmen. Finvasia ist gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften und Schwesterunternehmen bei einer Vielzahl von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt und in verschiedenen Bereichen registriert.

