Zwei sichere ETFs, die ich nie verkaufen werde

Viele Anleger wollen bei ihren Kapitalanlagen vor allem eines: Sicherheit! Ein Begriff, der sich allerdings unterschiedlich interpretieren lässt. Sicherheit im Sinne von null Schwankungen bieten sichere ETFs definitiv nicht, auch nicht die beiden, die ich dir gleich vorstellen werde.

Allerdings sind die beiden folgenden, sicheren ETFs so breit gestreut, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine marktähnliche Rendite abliefern werden! Eine Hürde, die auch jeder Einzelaktionär erst einmal meistern muss. Und für den passiven Teil meines Portfolios ist eine marktähnliche Rendite für mich vollkommen in Ordnung.

Sichere ETFs - Nummer 1: iShares Core MSCI World UCITS-ETF

Der Klassiker - ein ETF, der den MSCI World-Index abbildet! Aufgrund der kostenlosen Sparpläne meines ETF-Brokers habe ich mich für die iShares-Variante entschieden: den iShares Core MSCI World UCITS-ETF.

Name iShares Core MSCI World UCITS WKN A0RPWH Fondsvolumen 21,4 Mrd. US-Dollar Dividendenrendite thesaurierend enthaltene Aktien 1.605 Fokus Aktien weltweit

Quelle: justETF.com, Stand: 24.08.2020

Die Stärke dieses ETFs ist ganz klar seine breite Diversifikation, er enthält über 1.600 Unternehmen aus 23 Industrienationen. Mehr Streuung geht fast nicht, weshalb der iShares Core MSCI World UCITS-ETF für mich in die Kategorie sichere ETFs fällt.

Denn aufgrund seiner weltweiten Streuung bildet er mit hoher Wahrscheinlichkeit den breiten Aktienmarkt ab, und darauf kommt’s mir in meinem passiven Portfolio an. Deshalb ist der iShares Core MSCI World UCITS mein Basisinvestment, um die weltweiten Aktienmärkte abzubilden - und fällt für mich daher in die Kategorie „sichere ETFs“.

Sichere ETFs - Nummer 2: Property Yield

Einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgt der iShares Developed Markets Property Yield UCITS-ETF. Einziger Unterschied: Statt in praktisch jede größere Aktie der Welt zu investieren, beschränkt sich dieser sichere ETF auf den Bereich Immobilien.

Name iShares Developed Markets Property Yield UCITS WKN A0LEW8 Fondsvolumen 1,7 Mrd. US-Dollar Dividendenrendite 3,9 % enthaltene Aktien 303 Fokus Immobilienunternehmen weltweit

Quelle: justETF.com, Stand: 24.08.2020

Der iShares Developed Markets Property Yield UCITS-ETF investiert in börsennotierte Immobilienunternehmen aus allen relevanten Industrienationen dieser Welt (außer China). Die größten Positionen sind der Prologis Reit (Logistik-Immobilien), Digital Realty Trust (Rechenzentren) und Vonovia (Wohnimmobilien).

Wie bereits erwähnt, lässt der Begriff „sichere ETFs“ einiges an Interpretationsspielraum zu. Im Sinne von verlässlichen Dividenden passt er aber auf jeden Fall zum iShares Developed Markets Property Yield UCITS-ETF.

2008 0,83 Euro 2009 0,41 Euro 2010 0,41 Euro 2011 0,41 Euro 2012 0,51 Euro 2013 0,48 Euro 2014 0,53 Euro 2015 0,66 Euro 2016 0,71 Euro 2017 0,68 Euro 2018 0,81 Euro 2019 0,73 Euro

Quelle: justETF.com, Dividendenhistorie iShares Developed Markets Property Yield, Stand: 26.08.2020

Die Immobilien- und Finanzkrise im Jahr 2008 stauchte die Dividende dieses ETFs zwar um mehr als die Hälfte zusammen, komplett ausgefallen ist sie allerdings in den letzten zwölf Jahren nicht ein einziges Mal. Der iShares Developed Markets Property Yield UCITS-ETF ist also auch in schwierigsten Zeiten eine verlässliche Cashflow-Quelle, weil Immobilien schlichtweg immer benötigt werden.

Quelle: Getty Images

Genau deshalb fällt er für mich auch in die Kategorie „sichere ETFs“: Er beschert seinen Investoren verlässliche Cashflows und bildet gleichzeitig die weltweiten Immobilienmärkte mit nur einem einzigen Wertpapier ab.

Mein Fazit zu diesen beiden ETFs

Sichere ETFs - ein schwieriger Begriff! Wer mit Schwankungen nicht leben kann, für den sind auch meine beiden sicheren ETFs keine Lösung. Denn sowohl der iShares Core MSCI World UCITS-ETF als auch der iShares Developed Markets Property Yield UCITS-ETF schwanken teils heftig und sind aus diesem Blickwinkel bestimmt keine „sicheren“ Investments.

Wer sein Geld allerdings mit einem langfristigen Anlagehorizont investiert und mit Schwankungen umgehen kann, der profitiert von der extrem breiten Streuung dieser beiden Wertpapiere. Genau deshalb schätze ich sie auch so sehr und werde diese beiden sicheren ETFs bestimmt nicht so schnell verkaufen.

Zwei sichere ETFs, die ich nie verkaufen werde

Thomas Brantl besitzt Wertpapiere des iShares Core MSCI World UCITS-ETF und des iShares Developed Markets Property Yield UCITS-ETF. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Wertpapiere.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images