Zwermann: Platzt die Blase? Diese Ziele müssen Anleger bei DAX und Nasdaq auf dem Schirm haben

Chris Zwermann von Zwermann Financial ist für die weitere Entwicklung eher skeptisch. Der Nasdaq könnte demnach schon in der nächsten Woche die 200-Tage-Linie ansteuern. Und auch der DAX dürfte sich seiner Meinung nach südwärts orientieren. Auf welche Marken Anleger jetzt genau achten sollten, erfahren Sie in der folgenden Sendung.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US6311011026, XC0009655157, EU0009652759