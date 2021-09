1 beliebte Aktie, die Warren Buffett schon vor einem Jahrzehnt hätte kaufen sollen

Durch sein Konglomerat Berkshire Hathaway hat Warren Buffett im Laufe der Jahre in eine Reihe verschiedener Branchen investiert, von Banken und Fluggesellschaften bis hin zu Energie und Eisenbahnen. Ein Sektor, mit dem er auch vertraut ist, ist das Restaurantgeschäft, da er zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Beteiligung an Restaurant Brands International besaß.

Aber selbst eine Legende wie Buffett kann nicht jeden Gewinner an der Börse herauspicken. Das Orakel von Omaha selbst wird zwangsläufig einige große Gewinner verpassen, wie diese bekannte Restaurant-Aktie.

Mehr Pep mit mehr Kaffee

Obwohl Buffett ein großer Cherry-Coke-Trinker ist, verpasste er den Einstieg beim beliebten Koffein-Riesen Starbucks. Mit einem Kurs, der sich in den letzten zehn Jahren mehr als versechsfacht hat, hat die Kaffeehauskette sowohl Berkshire Hathaway als auch den breiteren S&P 500-Marktindex deutlich übertroffen.

Starbucks hat heute unglaubliche 33.295 Standorte weltweit und ist damit eines der größten Restaurantunternehmen der Welt, wenn man diese Kennzahl zugrunde legt. Im letzten Quartal erreichte der Umsatz einen Rekordwert von 7,5 Milliarden US-Dollar. Die Umsätze in den USA stiegen um 83 %, da Starbucks nach den negativen Auswirkungen der Pandemie im Vorjahr wieder in den Wachstumsmodus zurückkehrte.

Starbucks hat das gewisse Etwas, das Buffett in einer Investition sucht: einen Wettbewerbsvorteil. Starbucks entwickelt sich gut vor allem aufgrund seiner starken Marke. Das ist ein einzigartiger Geschäftsvorteil, den Konkurrenten einfach nicht reproduzieren können. Die Strategie, das Kaffeetrinken zu einem Premium-Erlebnis zu machen, ist ein bewährter Erfolg. Als Ergebnis hat Starbucks die Marktlandschaft im Alleingang verändert, da Kaffeeliebhaber heute kein Problem damit haben, ein paar US-Dollar für ihr Lieblingsgetränk zu bezahlen.

Eine starke Marke ist etwas, das Buffett liebt, und Starbucks besitzt diese Eigenschaft mit Sicherheit. Die intensive Kundenorientierung hat dazu geführt, dass das Unternehmen weltweit anerkannt ist. Und das erstklassige Prämienprogramm und die digitale Infrastruktur verstärken die anhaltende Kundentreue nur noch.

Starbucks hat nicht nur beeindruckende 24,2 Millionen aktive Rewards-Mitglieder in den USA, das Unternehmen hat auch 17 Millionen im wichtigen chinesischen Markt. Das sind Starbucks‘ größte Unterstützer, die in der Regel mehr ausgeben, öfter vorbeikommen und sie bieten dem Unternehmen einen extrem wertvollen Engagement-Kanal. Dies ermöglicht es Starbucks auch, seine Kunden so zu bedienen, wie es für sie am bequemsten ist, sei es durch Lieferung, Abholung am Straßenrand oder die beliebte Drive-Through-Option. Wenn ein Unternehmen den Kunden nicht über alles stellt, wird die Aktie auf lange Sicht wahrscheinlich nicht gut abschneiden. Starbucks tappt nicht in diese Falle.

Während sich das Geschäftsmodell von Starbucks im Laufe der Jahre nicht großartig verändert hat, hat sich das Unternehmen durch Produktinnovationen hervorgetan und führt ständig neue Menüpunkte ein, die die Leute zum Wiederkommen animieren. Dies führt zu Preissetzungsmacht, eine weitere Eigenschaft, die Buffett liebt.

Starbucks weist Ähnlichkeiten zu Berkshires Investition in Apple auf, da der Kaffeegigant, wie der Herrscher über die Konsumtechnologie, gezeigt hat, dass er die Preise mit scheinbar minimalen Auswirkungen auf seinen Umsatz erhöhen kann. Auch hier geht es darum, ein Premiumprodukt mit einer starken Marke zu verkaufen.

Selbst die besten Investoren verpassen einige Gewinner

Es ist unbestritten, dass Warren Buffett einer der größten Investoren aller Zeiten ist. Aber egal, wie geschickt oder erfahren du als Investor bist, es wird immer einige Aktien geben, die du verpasst. Das liegt in der Natur des Investierens.

Buffett war eindeutig mit dem Restaurantgeschäft vertraut, aber er hat aus unbekannten Gründen nie in Starbucks investiert. Es hatte sogar viele der qualitativen Merkmale, die er an Unternehmen mag, wie eine starke Marke, Kundenbesessenheit und Preissetzungsmacht, dennoch wurde es nie eine Position im Portfolio.

Für Einzelinvestoren lohnt es sich, bei Aktien auf dein Bauchgefühl zu hören, vor allem bei solchen, mit deren Produkten und Dienstleistungen du vertraut bist. Wenn du dann viele Dinge an einem Unternehmen magst, zögere nicht, etwas Geld in die Hand zu nehmen. Das war vor einem Jahrzehnt der Fall und ist auch heute noch so.

Der Artikel 1 beliebte Aktie, die Warren Buffett schon vor einem Jahrzehnt hätte kaufen sollen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Neil Patel auf Englisch verfasst und am 25.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple, Berkshire Hathaway (B-Aktien) und Starbucks. The Motley Fool empfiehlt Restaurant Brands Internationalund empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2023 $200 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), long März 2023 $120 Calls auf Apple, short Januar 2023 $200 Puts auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), short Januar 2023 $265 Calls auf Berkshire Hathaway (B-Aktien), short März 2023 $130 Calls auf Apple, und short Oktober 2021 $120 Calls auf Starbucks.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool, Matt Koppenheffer