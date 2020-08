10 % Dividendenwachstum, 10 Jahre Zeit: Es warten erstaunliche Dividendenrenditen auf dich!

Hohe Dividendenrenditen besitzen häufig eine gewisse Faszination bei vielen Einkommensinvestoren. Bei Ausschüttungsrenditen jenseits der 5-%-Marke schauen viele Dividendenjäger gerne des Öfteren mal hin. Auch, weil hier so manches Mal eine insgesamt günstige Bewertung lauern könnte.

Das Salz in der Suppe vieler Dividendenportfolios ist langfristig jedoch häufig das Dividendenwachstum. Sofern hinter einem solchen eine intakte Wachstumsgeschichte liegt, kann das die eigene Rendite deutlich vergrößern. Entsprechend kann ein Umdenken in einem Einkommensportfolio manchmal erstaunliche Resultate erzielen.

Werfen wir heute einen Blick darauf, was ein Dividendenwachstum von 10 % pro Jahr und einem Zeitraum von 10 Jahren bewirken kann. Kleiner Hinweis vorab: Es warten definitiv erstaunliche Dividendenrenditen auf dich!

10 % Dividendenwachstum und 10 Jahre Zeit!

Nun, wir können an dieser Stelle natürlich nicht einfach sagen, welche konkrete Dividendenrendite auf dich wartet. Für die Ermittlung dieses Wertes fehlt uns schließlich noch etwas: Eine Ausgangslage. Im Folgenden wollen wir nicht bloß ein mögliches Szenario durchspielen. Nein, sondern drei: Nämlich eine initiale Dividendenrendite von 2 %, von 3 % und auch von 4 %. Das könnten möglicherweise Werte sein, bei denen einige Dividendenjäger eher wegsehen.

Wie auch immer: Wenn wir eine Dividendenrendite von 2 % im ersten Jahr und ein Dividendenwachstum von 10 % zugrunde legen, so erhalten wir nach diesem Zeitraum einen Wert von 5,19 % als Dividendenrendite. Wenn wir hingegen mit 3 % im ersten Jahr anfangen, so beliefe sich die Ausschüttungsrendite auf 7,78 % nach diesem Zeitraum. Sofern man es als Investor schafft, mit 4 % Dividendenrendite anzufangen, so wächst die Rendite über diesen Zeitraum sogar auf 10,37 %. Definitiv spannende Zahlen, die eines zeigen: Langfristig wird man mithilfe eines starken und konsequenten Dividendenwachstums auf Renditen kommen, die man so nicht erhalten wird.

Allerdings gibt es da noch eine Einschränkung: Eine konsequente Dividendenwachstumsrate von 10 % pro Jahr zu erzielen, das könnte schwierig werden. Einfach, weil es solche Durchschnittswerte in der Regel nicht gibt. Dennoch ist es eine bemerkenswerte Orientierungshilfe für Foolishe Investoren, die zeigen kann: Ausschüttungswachstum über lange Zeiträume ist ein wertvoller Katalysator bei der eigenen Rendite. Oder auch beim Errichten starker, passiver Einkommensquellen.

Was es dabei zu beachten gilt!

Allerdings sind nicht nur die Zahlen bemerkenswert, sondern wir können auch ein paar andere Dinge von diesen Zahlenbeispielen ableiten. Wer es schafft, auf eine höhere initiale Dividende zu kommen, der wird außerdem ein stärkeres Ausschüttungswachstum erhalten können. Der Zins- und Zinseszinseffekt verstärkt sich schließlich auch hier umso mehr, je größer der Ausgangswert ist.

Des Weiteren sollte man als Einkommensinvestor bedenken, dass es nicht bloß ein organisches, natürliches Dividendenwachstum geben muss, das diese Zuwächse beschert. Nein, sondern wir können auch mithilfe von Reinvestitionen ein künstliches Ausschüttungswachstum auf Basis der initialen investierten Summe erzielen. Insbesondere wenn man ein Dividendenwachstum von 10 % pro Jahr anstrebt, sollte man langfristig womöglich auf diese Form des Zinseszinseffektes nicht verzichten.

Beachtenswert sind natürlich auch die Wachstumstreiber hinter der Aktie sowie das operative Geschäft und die Ausschüttungsquote. Das alles kann Aufschluss darüber geben, hinter welchem Namen sich womöglich auch künftig ein wachstumsstarkes Unternehmen versteckt. Und entsprechend eine Aktie, die ihre Dividende bedeutend steigern wird.

Setzt du auf Dividendenwachstum?

Unser heutiges Beispiel mit einem Dividendenwachstum von 10 % pro Jahr und zehn Jahren Zeit hat dir hoffentlich eines gezeigt: Mithilfe der Steigerungen bei der Ausschüttung kann man außerordentliche Renditen erzielen. Ja, sogar Dividendenrenditen.

So manches Mal ist es langfristig daher cleverer, auf einen geringeren Ausschütter mit mehr Wachstumspotenzial zu setzen als auf einen soliden und eher beständigen Zahler, der selbst in zehn Jahren noch in etwa die gleiche Dividende auszahlt.

