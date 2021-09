100 Euro pro Woche investieren: 2 Wege, um „sicher“ ein Vermögen aufzubauen

100 Euro pro Woche investieren und sicher ein Vermögen aufbauen? Grundsätzlich gilt hierbei natürlich auch, dass kurzfristig eine Menge passieren kann. Ein Crash, eine Korrektur oder die alltägliche Volatilität. Absolute Sicherheit gibt es einfach nicht, wen man als Investor auf Rendite setzt.

Allerdings existieren zwei verschiedene Wege, wie man 100 Euro pro Woche investieren kann und möglichst hohe Sicherheit erhält. Das sind jedenfalls meine zwei Favoriten. Bestimmt ist auch ein Ansatz für dich dabei.

Mit 100 Euro pro Woche sicher ein Vermögen aufbauen: ETF

Eine erste Option, die mit 100 Euro pro Woche sicher ein Vermögen aufbauen kann, sind grundsätzlich ETFs. Insbesondere in der Indexfondsvariante besitzen diese spannenden Passivfonds wichtige Vorteile. Aber fangen wir mit den einfachen Basics an: Mit Sparplänen ist es relativ einfach, einen solchen Betrag regelmäßig zu investieren. Viele Broker bieten den Service, zwei Sparplanausführungen pro Monat zu realisieren.

Weiterer Vorteil neben kostengünstigen bis kostenlosen Sparplanausführungen ist außerdem eine starke Diversifikation. Als Investor, der 100 Euro pro Woche investieren möchte, kann hier in viele Hundert oder sogar Tausende verschiedener Aktien investieren. Zudem benötigen kostengünstige Indexfonds und ETFs keine großartige Analyse wie bei einzelnen Aktien. Der Ansatz kann entsprechend auf Autopilot quasi weiterlaufen.

Mit 100 Euro pro Woche, die man investieren möchte, erhält man im Endeffekt daher einen breiten Markt und eine marktbreite Rendite. Historisch gesehen lag diese je nach Index zwischen 7 und 9 % pro Jahr. Regelmäßige Investitionen sichern außerdem durch den Cost-Average-Effekt, dass das Timing hier kaum eine Rolle spielt. Wie gesagt: Korrekturen oder Crashs können auch hier die Sicherheit kurzfristig torpedieren. Mit einem solchen Einsatz, einer Rendite von 7 % p. a. und 30 Jahren Haltezeit könnte man als Investor rein rechnerisch auf ca. 530.000 Euro kommen. Ziemlich interessant.

Defensive Dividendenaktien mit Wachstum

Wer 100 Euro pro Woche mit möglichst maximaler Sicherheit investieren möchte, der besitzt noch eine zweite Option. Nämlich konservative Dividendenaktien, die idealerweise zumindest ein moderates Wachstum besitzen. Aber fangen wir mit der Sicherheit an.

Konservative Dividendenaktien können beispielsweise Namen sein, die jeder als Verbraucher kennt. Lebensmittel, Getränke, bekannte Pharmazeutika, Immobiliengesellschaften, Hygiene-Artikel. Wer einen solchen Fokus wählt, der erkennt häufig selbst: Die Nachfrage nach den Produkten dürfte niemals ganz abnehmen. Langfristig orientiert profitiert man entsprechend von den Umsätzen und Gewinnen, die diese Unternehmen und ihre Aktien einfahren. Und eben den Dividenden.

Wer 100 Euro pro Woche in defensive Dividendenaktien investiert, sollte seinen Einsatz idealerweise bündeln. In zwei Monaten könnten damit ca. 800 bis 900 Euro zusammenkommen. Das könnte jeweils ein Einsatz sein, der sich gebührentechnisch zu investieren lohnt. Langfristig orientiert kann man damit ebenfalls ein diversifiziertes Portfolio aufbauen.

Ein moderates Wachstum ist häufig außerdem der Schlüssel zum Erfolg. Für konsequent höhere Dividenden, steigende Aktienkurse und bessere Gesamtrenditen. Das gilt es ebenfalls zu berücksichtigen.

Der Artikel 100 Euro pro Woche investieren: 2 Wege, um „sicher“ ein Vermögen aufzubauen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

