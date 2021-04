2 Bücher, die jeder Investor lesen sollte

Relativ wenige Menschen lesen heutzutage Bücher, und die Zahl sinkt ziemlich stetig. Es gibt mehrere eher pragmatische Gründe, warum das so ist. Dank des Internets, vor allem der sozialen Medien und Videoplattformen, haben sich die Menschen an interaktivere Formen des Inhaltskonsums gewöhnt.

Die langen Inhalte, vor allem in Textform, wurden durch relativ kurze, mundgerechte Inhalte ersetzt, die um ein bestimmtes Thema herum erstellt wurden. Aber das bedeutet nicht, dass Bücher irrelevant geworden sind - weit gefehlt. Es gibt immer noch Weisheiten und Erfahrungen, die nur Bücher bieten können. Das gilt sowohl für die Unterhaltung als auch für das Lernen.

Zwei Bücher, die jeder Investor lesen sollte

Idealerweise gibt es viele Bücher, die ein Investor lesen sollte, um mehr finanzielle Weisheit zu erlangen und sein Wissen über das Investieren zu erweitern, aber es gibt zwei, mit denen du vielleicht anfangen solltest.

Das erste ist Common Stocks and Uncommon Profits von Philip A. Fisher. Er war ein amerikanischer Investor und einer der frühen Befürworter des wachstumsorientierten Investierens. Du könntest das Buch ein wenig veraltet finden. Wenn du jedoch deine Vorstellungskraft einsetzt und versuchst, die Methoden des Autors bei der Jagd nach Qualitätsaktien auf die heutige internetbasierte Recherche von Aktien zu übertragen, wirst du einige wirklich erhellende Ideen erhalten. Das Buch wurde von Warren Buffett empfohlen.

Das zweite Buch ist Ground Rules: Words of Wisdom From the Partnership Letters of the World’s Greatest Investor. Es wurde von Jeremy C. Miller geschrieben und basiert auf seinen Recherchen zu Buffetts Briefen an seine Partner zwischen 1956 und 1970. Es gibt viel von Buffetts Weisheiten zum Investieren zu lernen, und dieses Buch behandelt eine Menge davon.

Eine Geschichte des Wachstums

Es ist zwar nicht gerade ein Buch oder eine formale “Erzählung”, aber die meisten TSX-Investoren dürften mit der Wachstumsthese von Cargojet vertraut sein. Es war eine spannende Wachstumsaktie, vor allem in den letzten fünf Jahren. Die Aktie wuchs zwischen 2011 und ihrem jüngsten Höchststand im November 2020 um über 2.600 %. Und auch wenn die Aktie von ihrem Höchstwert ein ganzes Stück heruntergekommen ist, ist sie immer noch eine begehrte Wachstumsaktie.

Es ist eine in Mississauga ansässige Linienfrachtfluggesellschaft, die eine Flotte von 28 Flugzeugen betreibt und über 71 tägliche Routen abdeckt. Sie befördert (im Durchschnitt) 1,3 Millionen Pfund Fracht pro Nacht. Die meisten der internationalen Routen führen von Kanada in die USA, aber das Unternehmen fliegt auch zu einigen europäischen und südamerikanischen Zielen.

Das Unternehmen hat seinen Umsatz in den letzten fünf Jahren ziemlich konstant gesteigert. Es könnte jetzt mehr Konkurrenz bekommen, da Air Canada begonnen hat, sich mehr auf sein Frachtgeschäft zu konzentrieren, aber es könnte immer noch eine starke Wachstumswette sein.

Foolishes Fazit

Viele Investoren sind der Meinung, dass “veraltete” Bücher über das Investieren den heutigen Anlegern nur noch wenig zu bieten haben. Und es stimmt, dass viele Ratschläge in Büchern, die vor Jahrzehnten geschrieben wurden, heute vielleicht nicht mehr relevant sind. Aber viele dieser Bücher bieten auch zeitlose Ratschläge, z. B. wie du Emotionen aus Investitionen heraushalten kannst und was fundamentale Kennzahlen über ein Unternehmen aussagen. Das ist kein triviales Wissen und könnte dir helfen, deine Investmentstrategie und deinen Ansatz weiterzuentwickeln.

Der Artikel 2 Bücher, die jeder Investor lesen sollte ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

TSX:CJT

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unser Top Small Cap für 2021, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 43 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premiumdienstes oder Beraters abweichen kann. Eine These zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden, daher veröffentlichen wir manchmal Artikel, die vielleicht nicht mit Empfehlungen, Rankings oder anderen Inhalten übereinstimmen.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt CARGOJET INC.

Dieser Artikel wurde von Adam Othman auf Englisch verfasst und am 03.04.2021 auf Fool.ca veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool