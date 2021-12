2 Reddit-Aktien, die du jahrelang halten kannst

In einem Satz:

Nicht alle Unternehmen, die in Internet-Chatrooms gehypt werden, sind halbseidene Meme-Aktien.

Reddit-Investoren klammern sich oft an die Vorstellung, dass die großen Staatsbanken ihre bevorzugten Meme-Aktien zurückhalten. Und dass der nächste große Short-Squeeze bevorsteht.

Es war die WallStreetBets-Gruppe, die GameStop im Januar himmelhoch getrieben hat, und in jüngster Zeit hat sie dann AMC Entertainment gehypt. Es bleibt abzuwarten, ob diese Aktien die bevorstehenden Hürden auch wirklich überwinden können. Aber in den Diskussionen der Community geht es oft um mehr als nur darum, welche Aktie demnächst durch die Decke geschickt wird.

Auf Reddit tummeln sich einige sehr kluge Investoren, und bei einer ganzen Reihe der besprochenen Aktien handelt es sich um sehr gute, gut finanzierte Unternehmen, deren Aktien nicht über die Bewertung von Pennystocks hinaus gepusht werden müssen. Sie können immer noch auf der Grundlage ihrer Vorzüge gehandelt werden.

Hier sind zwei der beliebtesten Reddit-Aktien, die man als Anleger tatsächlich kaufen und über Jahre hinweg halten kann.

Anleger würden normalerweise eine schwerfällige Blue-Chip-Aktie wie Ford (WKN: 502391) nicht mit der Internet-Crowd in Verbindung bringen. Autoaktien gehören nicht gerade zu den Wachstumsbringern.

Die Revolution der Elektrofahrzeuge hat das geändert. Und während Tesla zu Recht einen großen Teil der Schlagzeilen in der Branche auf sich zieht (es ist auch eine der meistdiskutierten Reddit-Aktien), entwickelt sich Ford hier zu einem wichtigen Akteur.

Das über 100 Jahre alte Unternehmen hat angekündigt, bis 2025 30 Mrd. US-Dollar in seine E-Flotte zu investieren. Die Ford+-Initiative sieht vor, dass im Jahr 2030 40 % der gesamten produzierten Flotte vollelektrisch sein werden.

Das ist zwar nicht so viel wie bei General Motors, das seine gesamte Flotte bis 2035 rein elektrisch betreiben will. Aber das eine scheint viel realistischer zu sein - oder zumindest mit den wenigsten Fehlern umgesetzt werden zu können.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat Ford Anfang des Jahres seinen Mustang Mach-E auf die Welt losgelassen und bis heute 21.703 Einheiten des Elektro-Crossovers verkauft, was ihn zum zweitbestverkauften vollelektrischen SUV hinter Teslas Model Y macht. Der Mach-E wurde im Oktober 2.848-mal verkauft, der drittbeste Monat überhaupt, und Ford sagt, dass man auf dem besten Weg sei, bis Ende des Jahres 50.000 Fahrzeuge auszuliefern.

Der Pickup F-150 Lightning wird ebenfalls sehnlichst erwartet, und Ford hat nach eigenen Angaben über 160.000 Reservierungen für den EV, von denen über 75 % von anderen Marken stammen. In Kürze wird auch der E-Transit, der vollelektrische Transporter, auf den Markt kommen, dessen Produktion nach eigenen Angaben bald anlaufen wird, da er bereits ausverkauft ist. Der bisherige Erfolg könnte Ford dazu veranlassen, eine elektrische Version des Explorer oder Bronco zu produzieren.

Dennoch sind die benzinbetriebenen Pickups nach wie vor so erfolgreich wie eh und je, denn der Pickup der F-Serie ist seit fast vier Jahrzehnten der meistverkaufte Lkw in den USA.

Die Wall Street geht davon aus, dass Ford in den nächsten fünf Jahren ein jährliches Gewinnwachstum von erstaunlichen 77 % erzielen wird, was die Bewertung des Elektroautoherstellers zu weniger als dem 10-Fachen des nächstjährigen Gewinns zu einem Schnäppchen macht. Selbst wenn das Unternehmen eigentlich nie allzu hoch gehandelt wird.

Das Datenanalyseunternehmen Palantir Technologies (WKN: A2QA4J) spielt in einer eigenen Liga, denn es nutzt auf einzigartige Weise künstliche Intelligenz, um tief in Datensätzen verborgene Muster zu erkennen. Zunächst bot es seine Gotham-Plattform der US-Regierung an und zählt heute das FBI, die CIA, die NSA und andere Regierungsbehörden zu seinen Kunden. Auch das US-Militär ist ein wichtiger Kunde - es nutzt die Technologie von Palantir, um Millionen von Truppen auf der ganzen Welt zu koordinieren.

Palantir hat jedoch erkannt, dass auch Unternehmen die riesigen Datenmengen, die sie täglich erzeugen, verstehen müssen. Daher hat man die Foundry-Plattform für Unternehmenskunden entwickelt. Darin liegt wohl das größte zukünftige Wachstum für Palantir.

Als Palantir im vergangenen Jahr seinen Börsenprospekt einreichte, hatte das Unternehmen gerade einmal 125 Kunden. Bis Ende Dezember war diese Zahl auf 139 angewachsen, und im dritten Quartal hat Palantir nun 203 Kunden, von denen die drei größten 18 % des bisherigen Jahresumsatzes ausmachen.

Palantir gibt zwar nicht genau an, wie viele Kunden das Unternehmen hat, stellt aber fest, dass die Zahl der gewerblichen Kunden im Vergleich zum Vorquartal um 46 % gestiegen ist und sich der Umsatz in den USA im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt hat.

Die Verkäufe laufen auf Hochtouren. Das Big-Data-Unternehmen erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 1,1 Mrd. US-Dollar, ein Plus von 47 % gegenüber 2019, aber in den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 hat es bereits so viel Umsatz gemacht. Es hat 54 Deals mit einem Wert von 1 Mio. US-Dollar oder mehr abgeschlossen, von denen 33 Deals einen Wert von 5 Mio. US-Dollar oder mehr und 18 einen Wert von 10 Mio. US-Dollar oder mehr hatten.

Da das Unternehmen bei der Erschließung neuer Kunden in neuen Märkten erst an der Oberfläche gekratzt hat, kann Palantir in den kommenden Jahren enorm wachsen. Die Wall Street geht davon aus, dass das Unternehmen seine Gewinne jährlich um fast 50 % steigern kann, während sich der Umsatz bis 2025 auf 3,4 Mrd. US-Dollar mehr als verdreifacht. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen wird voraussichtlich von 443 Mio. US-Dollar in diesem Jahr auf 1,3 Mrd. US-Dollar zur Mitte des Jahrzehnts ansteigen.

Da es nur wenige bis gar keine Konkurrenten gibt, scheint Palantir Technologies mit einem Preis von nur 20 US-Dollar pro Aktie ein Schnäppchen unter den Wachstumsaktien zu sein.

Der Artikel 2 Reddit-Aktien, die du jahrelang halten kannst ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Rich Duprey besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Palantir und Tesla. Dieser Artikel erschien am 1.12.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images