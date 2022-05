JINKOSOLAR - Technisch interessante Signallage

JinkoSolar Holding Co. Ltd. - WKN: A0Q87R - ISIN: US47759T1007 - Kurs: 54,400 $ (NYSE)

JinkoSolar Holding Co Ltd ist in der Photovoltaikindustrie tätig. Das Unternehmen hat eine vertikal integrierte Wertschöpfungskette für Solarstromprodukte aufgebaut, die von Siliziumwafern bis hin zu Solarmodulen reicht.

Seit Oktober 2020 befindet sich diese Solaraktie in einer breit angelegten Korrekturphase. Das Korrekturmuster ist nicht bärisch. Bemerkenswert. Bemerkenswert insofern, als ansonsten viele chinesische Aktien, - insbesondere die, die als ADR am US-Aktienmarkt handelbar sind -, brachial in Grund und Boden abverkauft werden. Die laufende Korrektur lässt sich durch diese rot gestrichelte Abwärtstrendlinie gut nach oben abgrenzen. Diese Trendlinie deckelt, sie wirkt als Widerstand. Bei ca. 57,80 USD liegt die Trendlinie derzeit im Markt. Unterhalb der Trendlinie ist die Aktie im Korrekturmodus und "tricky". Wenn aber der überzeugende Anstieg über 59,80 USD gelingen sollte, würde das bedeuten, dass die Aktie beginnt ein mittelfristiges Kaufsignal mit Zielmarken bei 90,00 und 107,00 USD zu aktivieren. S. Prognoseskizze mit dickem schwarzen Prognosepfeil anbei.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)