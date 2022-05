IRW-News: Kings Entertainment Group Inc.: Höhepunkte der Kings Entertainment Aktie im April

IRW-PRESS: Kings Entertainment Group Inc.: Höhepunkte der Kings Entertainment Aktie im April

Umsatzsteigerung um 11 % gegenüber Vormonat und 15 % mehr neue einzahlende Kunden

Vancouver, 5. Mai 2022. Kings Entertainment Group Inc. (Kings Entertainment oder das Unternehmen), ein internationaler Online-Dienstleister für Lotterie, Casino und Sportwetten sowie Muttergesellschaft der globalen Online-Glücksspielinnovatoren LottoKings und WinTrillions, gab heute die Höhepunkte der Betriebe des Unternehmens im Monat April 2022 bekannt.

Kings Entertainment hat im April bei allen wesentlichen Kennzahlen positive Fortschritte verzeichnet. Das Unternehmen erzielte in diesem Monat eine Umsatzsteigerung von 11 % gegenüber März 2022 und konnte die Anzahl der neuen einzahlenden Kunden im selben Zeitraum um 15 % erhöhen. Die Zahl der aktiven Kunden des Unternehmens ist gegenüber März ebenfalls um 3 % gestiegen.

Wir freuen uns, dass wir im April weiterhin starke Fortschritte bei unseren wesentlichen Kennzahlen verzeichnet haben, sagte Steve Budin, CEO von Kings Entertainment. Im ersten Quartal des Jahres gab es einen herausfordernden Rückgang von Lotterie-Jackpots, die das Engagement der Verbraucher dämpften und unsere Fähigkeit einschränkten, die Kunden zu begeistern, doch wir freuen uns, dass der Start ins zweite Quartal hervorragend war.

Wir führen in diesem Monat auch mehrere revolutionäre Marketing-Deals durch, einschließlich unserer Partnerschaft mit dem führenden lateinamerikanischen Mobilfunkmastanbieter Balesia auf dem bolivianischen und mexikanischen Markt, sagte Herr Budin außerdem. Diese Deals werden der Schlüssel zu unserem weiteren Wachstum auf dem lateinamerikanischen Markt sein und wir sind zuversichtlich, dass dieses Quartal dieses Wachstum widerspiegeln wird.

Über Kings Entertainment

Kings Entertainment (CSE: JKPT, OTC:JKPTF) ist ein internationaler Online-Dienstleister für Lotterien, Casino und Sportwetten sowie Muttergesellschaft der globalen Online-Glücksspiel-Innovatoren LottoKings und WinTrillions. Diese Marken nutzen ihre Fähigkeit, durch renommierte Lotterieangebote Spieler mit beträchtlichem Potenzial zu gewinnen und diese anschließend durch eine Reihe von Casino- und Sportwettenangeboten zu binden. LottoKings und WinTrillions haben seit ihren Anfängen Millionen von Spielern angezogen und an sich gebunden.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse, Ergebnisse, Entwicklungen, Leistungen oder Errungenschaften beziehen, von denen das Unternehmen annimmt oder erwartet, dass sie in der Zukunft (ganz oder teilweise) eintreten können oder werden, sollten als zukunftsgerichtete Informationen betrachtet werden. Solche Informationen können unter anderem Aussagen in Bezug auf: das Geschäft und die Geschäftspläne des Unternehmens, die Strategie des Unternehmens und die derzeitige Konzentration auf die Entwicklung von Marken im globalen Online-Gaming-Markt und die globalen Marktchancen im Online-Gaming-Bereich, einschließlich des erwarteten Wachstums, des Fortschritts der Legalisierung in verschiedenen Rechtsordnungen und des Wachstums in Lateinamerika. Häufig, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder glaubt oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) solcher Wörter und Phrasen erkannt werden, oder anhand Aussagen, die im Futur formuliert sind oder darauf hindeuten, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden könnten, würden, können oder werden (oder andere Varianten des Vorstehenden). Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf derzeit verfügbaren Wettbewerbs-, Finanz- und Wirtschaftsdaten sowie operativen Plänen, Strategien oder Überzeugungen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und andere Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren können auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich Informationen, die es von Branchenanalysten und anderen Drittquellen erhalten hat, und beruhen auf den derzeitigen Erwartungen oder Überzeugungen der Geschäftsleitung in Bezug auf zukünftiges Wachstum, Betriebsergebnisse, zukünftiges Kapital (einschließlich der Höhe, Art und Quellen der Finanzierung) und Ausgaben. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Der Handel mit den Wertpapieren des Unternehmens sollte als höchst spekulativ angesehen werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

