Discountzertifikate: Mehr Ruhe im Depot - n-tv Zertifikate vom 06.05.2022

Nicht jeder Anleger ist so abgezockt, dass er größere Schwankungen an der Börse locker wegsteckt. Besonders Börsenneulingen kann die hohe Volatilität Nerven kosten. Schlaflose Nächte oder der Versuch, Verluste mit immer riskanteren Trades zu kontern, müssen jedoch nicht sein. So gibt es zum Beispiel Zertifikate, die bei fallenden Kursbewegungen weniger risikoreich sind als ein Direktinvestment und dabei sogar noch eine gute Rendite möglich machen. Wie sich ein Teil des Risikos gegen Sicherheit tauschen lässt, darüber spricht Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von der HSBC.



►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6057z1x6N

►Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter

https://grp.hsbc/6058z1x64

►Folgen Sie uns schon auf Instagram? Jetzt abonnieren: https://grp.hsbc/6059z1x6f



#discountzertifikate #börse #depot