DGAP-Adhoc: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR (deutsch)

Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

09.05.2022 / 16:35 CET/CEST

9. Mai 2022, 15:45 Uhr

Fabasoft AG hat weitere Transformation des Vorstandes beschlossen; Wodniok neues Vorstandsmitglied, Bauernfeind scheidet zum 30.06.2022 aus dem Vorstand aus

Der Aufsichtsrat der Fabasoft AG hat aufgrund der Initiative der beiden langjährigen Vorstandsmitglieder und Gründer der Fabasoft AG, Leopold Bauernfeind und Helmut Fallmann, in seiner Sitzung vom 09.05.2022 Folgendes beschlossen:

Leopold Bauernfeind wird sein Vorstandsmandat mit 30.06.2022 im besten Einvernehmen mit der Gesellschaft niederlegen und seinen Anstellungsvertrag mit 31.03.2023 beenden.

Matthias Wodniok, Geschäftsführer der Fabasoft Deutschland GmbH, wird mit 01.07.2022 als weiteres Vorstandsmitglied insbesondere für den Vorstandsbereich eGov bis 30.04.2024 bestellt.

Zur Unterstützung der Transformation soll für den Zeitraum 01.07.2022 bis 31.03.2023 eine beratende Begleitung ("Executive Committee") eingerichtet werden, welche personell aus Helmut Fallmann und Leopold Bauernfeind besteht.

Linz, 9. Mai 2022
Der Vorstand der Fabasoft AG

Fabasoft AG
Honauerstraße 4, 4020 Linz, Austria
(ISIN AT0000785407; WKN 922985)

Helmut Fallmann, Vorstandsvorsitzender
E-Mail: Helmut.Fallmann@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62

Leopold Bauernfeind, Mitglied des Vorstandes
EMail: Leopold.Bauernfeind@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62