DGAP-News: Deutscher Hockey-Bund schließt Partnerschaft mit EMS-Trainingssystem EasyMotionSkin (deutsch)

Deutscher Hockey-Bund schließt Partnerschaft mit EMS-Trainingssystem EasyMotionSkin

EasyMotionSkin ist seit dem 1. Mai 2022 Premium Partner des Deutschen Hockey-Bundes. Die Zusammenarbeit mit der im DACH-Raum ansässigen Unternehmensgruppe ist vorerst für ein Jahr bestimmt mit dem Ziel, langfristig zusammenzuarbeiten. Der Deutsche Hockey-Bund unterstreicht mit dieser Partnerschaft seine Stellung als innovativer und moderner Sportverband. Das hochentwickelte EMS-Trainingssystem (Elektro-Muskel-Stimulation) von EasyMotionSkin unterstützt die Profis des Deutschen Hockey-Bundes dabei, optimale Trainingsleistungen zu erzielen und eine bestmögliche Regeneration zu gewährleisten. Das "kleinste Fitnessstudio der Welt" besteht aus einem Hightech-Anzug mit antibakteriellen Fasern. Neueste Technologien ermöglichen die kabellose Bedienung des Anzuges. Mit einer leicht zu bedienenden App kann aus unterschiedlichen Programmen gewählt werden. Die Befehle werden an patentierte, im Anzug integrierte, Trockenelektroden geliefert, die gezielt einzelne Muskelgruppen stimulieren. Niclas Thiel, kaufmännischer Vorstand des Deutschen Hockey-Bundes, ist von der starken Partnerschaft überzeugt: "EasyMotionSkin sowie der DHB haben sich beide ambitionierte Ziele gesetzt, bei deren Erreichung wir uns gegenseitig unterstützen werden. Wir sind froh, dass wir neben unseren Top-Teams auch unserer Hockey-Community einen Mehrwert mit den EasyMotionSkin Trainingssystemen anbieten können." Auch Jürgen Baltes, CEO EasyMotionSkin, zeigt sich begeistert von der neuen Partnerschaft: "Die Premium Partnerschaft von EasyMotionSkin mit dem Deutschen Hockey-Bund bietet uns Zugänge zu Unternehmen der Wirtschaft sowie zu einer trendigen wie gesundheitsbewussten Zielgruppe. Unsere innovativen EMS-Systeme werden einen erheblichen Anteil in den Trainings und Vorbereitungen der Profis spielen. So profitieren beide von den Vorteilen und Stärken des jeweiligen Partners und bilden die ideale Basis für eine gelebte Kooperation." Ab sofort werden zehn ausgewählte Spieler und Spielerinnen der A-Nationalmannschaften mit der HomeEdition ausgerüstet. Zwei Bundesstützpunkte profitieren von einer StudioEdition mit jeweils zehn Anzügen. Über EasyMotionSkin Tec AG Als "kleinstes Fitnessstudio der Welt" bietet EasyMotionSkin Einsteigern und Sportlern ein hochentwickeltes EMS-Trainingssystem. Patentierte Trockenelektroden in einem EMS-Anzug stimulieren mit niederfrequenten elektrischen Impulsen bis zu 90% der Körpermuskulatur und sorgen so für erhöhte Sauerstoffaufnahme, Leistungssteigerung, optimale Trainingseffekte und Regeneration. Basis für dieses markenrechtlich geschützte High-Tech Produkt sind das Know-how eines führenden Herz-Mediziners aus Deutschland sowie anerkannte Studien, die die positiven Effekte nachweislich belegen. EasyMotionSkin ist ein Premiumprodukt, entwickelt und produziert in Deutschland. Durch die Nutzung der Digitalisierung und durch die Entwicklung weiterer Produktinnovationen spannt EasyMotionSkin den Bogen vom innovativen Fitnesssystemhersteller zum zukunftsorientierten Tech-Unternehmen in der internationalen Gesundheits- und Lifestyle-Branche.