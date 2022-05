DGAP-News: Rubean AG: Rubean und emerchantpay kooperieren für Vertrieb in Großbritannien und Europa (deutsch)

Rubean AG: Rubean und emerchantpay kooperieren für Vertrieb in Großbritannien und Europa

^ DGAP-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung Rubean AG: Rubean und emerchantpay kooperieren für Vertrieb in Großbritannien und Europa 09.05.2022 / 14:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Corporate News Rubean und emerchantpay kooperieren für Vertrieb in Großbritannien und Europa - Einführung des GetPAYD-Service von Rubean in Großbritannien und Europa - GetPAYD-Service ist ganzheitlicher, durchgängiger Kartenzahlungsdienst für Unternehmen - Implementierung von Software-App ersetzt herkömmliche Hardware-Zahlungsterminals London/ München, den 9. Mai. Die Rubean AG, (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), München, ein führender Anbieter von reinen Software-Zahlungsterminals, und emerchantpay Ltd, London, einer der innovativsten Acquirer in Europa, haben eine Kooperationsvereinbarung mit dem Ziel geschlossen, die Zahlungsakzeptanzlösung von Rubean zu vertreiben. Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen den Einsatz des kontaktlosen Zahlungsakzeptanzdienstes GetPAYD von Rubean in ganz Großbritannien und Europa ermöglichen. "Rubean zieht weiterhin hochrangige Banken und Acquirer an, die die Vorteile von Software gegenüber Hardware-Zahlungsterminals nutzen wollen", sagte Dr. Hermann Geupel, CEO von Rubean. "Durch die Kooperation mit emerchantpay erhält Rubean sofortigen Zugang zu neuen Märkten und wird zum Vorreiter bei der Verlagerung von traditionellen mPOS-Terminals auf Smartphones und andere Handheld-Geräte." Der PhonePOS-Service von Rubean wird bereits von den deutschen Sparkassen, BBVA und Global Payments Europe in ganz Europa genutzt. Er ermöglicht es Händlern, berührungslose Kartenzahlungen mit ihrem mobilen Smartphone oder PDA zu akzeptieren, ohne zusätzliche mPOS-Hardware verwenden zu müssen. Der GetPAYD-Dienst von Rubean ist ein weiteres brandneues Angebot auf dem Markt: ein kompletter End-to-End-Zahlungsabwicklungsdienst, der alles vom Point-of-Sale bis zur Geldbeschaffung und -abrechnung unterstützt. Erste gemeinsame Kunden werden voraussichtlich in diesem Sommer 2022 live gehen. "Emerchantpay freut sich auf eine enge Partnerschaft mit Rubean und ist froh, unsere Acquiring-Services auf den Produkten von Rubean anbieten zu können", sagt Alexander Berrai, Country Manager von Emerchantpay Deutschland. "Wir freuen uns auch darauf, Händlern die Möglichkeit zu geben, Kartenzahlungen über eine elegante Smartphone-Lösung zu akzeptieren." Über Rubean: Die Rubean AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen wächst inzwischen mit der Entwicklung von innovativen Lösungen für das mobile Bezahlen. Dazu gehören die mobile Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit CCV entstanden ist. Rubean ist im m:access der Börse München sowie im Freiverkehr Frankfurt, Berlin und Düsseldorf und bei Tradegate und Quotrix gelistet. Weitere Informationen zu Rubean finden Sie unter www.rubean.com. Über emerchantpay: emerchantpay ist Zahlungsdienstleister für Online-, In-App- und Instore-Zahlungen und bietet maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Zahlungsabwicklung mit eigenen und globalen Acquiring-Services. Dadurch können mehr Transaktionen akzeptieret und Umsätze gesteigert werden. Die globale Zahlungslösung von emerchantpay ist durch eine einfache Integration verfügbar und bietet eine Fülle von Funktionen, darunter globales Acquiring, alternative Zahlungsmethoden, Betrugs- und Risikomanagement, Kartenausgabe, eine interne eWallet-Lösung und Leistungsoptimierung. emerchantpay strebt danach, der weltweit innovativste und globalste Zahlungspartner zu sein, mit dem Fokus auf die Bereitstellung marktführender Funktionen und Funktionalitäten durch eine einzige Integration. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Anna Sammer german communications AG Rubean AG Jörg Bretschneider Kistlerhofstr. 168, D-81379 München Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg +49 89 357560 +49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40 anna.sammer@rubean.com presse@german-communications.com

09.05.2022 Sprache: Deutsch Unternehmen: Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München Deutschland Telefon: 089-357560 Fax: 089-35756111 E-Mail: info@rubean.com Internet: www.rubean.com ISIN: DE0005120802 WKN: 512080