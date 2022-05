USA-HYUNDAI:Insider - Hyundai plant Elektroauto-Fabrik im US-Bundesstaat Georgia

- von Heekyong Yang und Ben Klayman

Seoul/Detroit (Reuters) - Der südkoreanische Autokonzern Hyundai Motor will Insidern zufolge ein neues Werk zum Bau von Elektrofahrzeugen in den USA errichten.

Charts zu den Werten im Artikel Hyundai

Die Produktionsstätte solle im südöstlichen US-Bundesstaat Georgia ansässig sein, sagten drei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Einzelheiten zu der Investition, wie etwa die voraussichtlichen Kosten oder die Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsplätze, seien noch nicht bekannt. "Wir freuen uns, bald ein neues EV-Werk in den Vereinigten Staaten ankündigen zu können, aber wir können zu diesem Zeitpunkt noch keine Details nennen", erklärte Hyundai auf Anfrage von Reuters. Vertreter der Wirtschaftsförderungsbehörden Georgias waren für eine Stellungnahme nicht sofort zu erreichen.

Nach Aussage der Insider befindet sich Hyundai bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit den Behörden des als "Pfirsich-Staat" bekannten Bundesstaates. Der neue Standort solle in der Nähe bestehender Werke von Hyundai und seiner Tochter Kia gebaut werden. Die Marken stehen kurz davor, zwei vollelektrische SUVs - den Ioniq 7 und den EV9 - auf den US-Markt zu bringen. Einem weiteren Insider zufolge beabsichtigt Hyundai, die Pläne noch vor Ende Mai bekannt zu geben, wenn US-Präsident Joe Biden zu einem Besuch in Seoul erwartet wird.

null

(Bericht von Heekyong Yang, Ben Klayman und Kevin Krolicki, geschrieben von David Latona, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)