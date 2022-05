Prudential Financial meldet Dividende

Der amerikanische Finanzdienstleister Prudential Financial Inc. (ISIN: US7443201022, NYSE: PRU) wird am 16. Juni 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,20 US-Dollar je Aktie ausschütten. Record day ist der 24. Mai 2022.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet Prudential Financial 4,80 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 104,25 US-Dollar (Stand: 10. Mai 2022) liegt die derzeitige Dividendenrendite unter Voraussetzung einer unveränderten Zahlungsweise bei 4,60 Prozent. Im Februar 2022 erfolgte eine Anhebung der Dividende um 4 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Prudential Financial mit Hauptsitz in Newark, New Jersey, ist 1875 gegründet worden. Zum 31. März 2022 hatte der Finanzkonzern über 1,5 Bio. US-Dollar unter Verwaltung. Der Konzern erwirtschaftete im ersten Quartal (31. März) 2022 einen Verlust in Höhe von 31 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 2,83 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 3. Mai 2022 berichtet wurde.

Seit Anfang des Jahres 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 3,69 Prozent im Minus bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 39,57 Mrd. US-Dollar (Stand: 10. Mai 2022).

Redaktion MyDividends.de