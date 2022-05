DGAP-Adhoc: Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb sondiert Markt für Tier 2-Kapital-Emission (deutsch)

Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb sondiert Markt für Tier 2-Kapital-Emission ^ DGAP-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb sondiert Markt für Tier 2-Kapital-Emission 16.05.2022 / 11:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) sondiert den Markt für eine mögliche Begebung einer nachrangigen Anleihe mit 10,25-jähriger Laufzeit im Gesamtnennbetrag von 300 Mio. Euro. Das Instrument soll den regulatorischen Anforderungen an Tier 2-Instrumente gemäß Capital Requirements Regulation (CRR) entsprechen und wäre somit als Ergänzungskapital anrechenbar. Kontakt: Walter Allwicher Managing Director, Communications +49 (0) 89 2880 28 787 --------------------------------------------------------------------------- 16.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG Parkring 28 85748 Garching Deutschland Telefon: +49 (0) 89 2880 28 201 Fax: +49 (0) 89 2880 22 28 201 E-Mail: info@pfandbriefbank.com Internet: http://www.pfandbriefbank.com ISIN: DE0008019001, Die internationalen Wertpapierkennnummern (ISIN) weiterer von der Deutsche Pfandbriefbank AG ausgegebener Finanzinstrumente sind abrufbar auf der Website der Deutsche Pfandbriefbank AG unter https://www.pfandbriefbank.com/investoren/pflichtveroef fentlichungen/ad-hoc-mitteilungen/liste-weiterer-finanz- instrumente.html. The International Securities Identification Numbers (ISINs) of further, financial instruments issued by Deutsche Pfandbriefbank AG are available on Deutsche Pfandbriefbank's Investor Relations website under https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/mandatory- publications/ad-hoc-announcements/list-of-further-finan- cial-instruments.html WKN: 801900 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover; London, Dublin, Mailand, Paris, Börse Luxemburg, SIX EQS News ID: 1353105 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1353105 16.05.2022 CET/CEST °