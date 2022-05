DGAP-News: Fast Finance 24 Holding AG: Fast Finance Pay Corp legt Rechtsstreit mit Life Wellness Inc. gütlich bei. (deutsch)

Fast Finance 24 Holding AG: Fast Finance Pay Corp legt Rechtsstreit mit Life Wellness Inc. gütlich bei.

Die Fast Finance 24 Holding AG gibt bekannt, dass die Fast Finance Pay Corp (OTC PINK: FFPP; das "Unternehmen" oder "FFPP"), ein auf die Europäische Union ausgerichtetes Fintech-Unternehmen, einer Vereinbarung zugestimmt hat, die den Rechtsstreit zwischen sich, anderen und Life Wellness, Inc. gütlich beilegt. Armin Dartsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Fast Finance 24 Holding AG, der Muttergesellschaft und Verwaltungsratsmitglied der FFPP, kommentierte: "Es ist wichtig, dass dieser Rechtsstreit gütlich beigelegt werden konnte. Das bietet uns für unsere anstehenden Projekte in Europa und den USA Planungssicherheit." Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin, deren Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse in Deutschland gehandelt werden. Das deutsche FinTech-Geschäft wurde im März 2021 von der FFPP übernommen. Über Fast Finance Pay Corp. Fast Finance Pay Corp. bietet Zahlungsabwicklungslösungen für den E-Commerce, sowie Banking-Lösungen für Privatkunden und Mittelstand. Die anfängliche Zielgruppe sind Privatpersonen und KMUs, die entweder Euro (EUR; EUR) oder andere europäische Währungen als Hauptwährung verwenden. In naher Zukunft wird Fast Finance Pay Corp. europäischen Kunden u.a. folgende Dienstleistungen anbieten: B2B und B2C Zahlungsabwicklungen, IBAN Konten für Privatpersonen, Debitkarten, Verarbeitung mehrerer Währungen, SEPA- und SWIFT-Überweisungen sowie wiederkehrende Zahlungen. Leicht zugängliche Apps für Android und iPhone stehen in Kürze zum Download bereit. Das Ziel bis Ende 2022 sind 10.000 Kunden in Europa zu generieren, sowie die erfolgreiche Etablierung von Fast Finance Pay Corp. als modernes und sicheres FinTech Unternehmen. Weitere Informationen zu Fast Finance Pay Corp. finden Sie unter www.ff24pay-corp.com oder bei OTC Markets www.otcmarkets.com unter dem Handelssymbol FFPP.