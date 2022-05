Evotec beteiligt sich an kanadischer Sernova und schmiedet Diabetes-Allianz

HAMBURG (dpa-AFX) - Evotec steigt im Rahmen einer Forschungs-Allianz bei der kanadischen Firma Sernova ein. Der Hamburger Wirkstoffforscher will sich an dem Therapie-Entwickler mit umgerechnet rund 20 Millionen Euro beteiligen, wie die im MDax notierte Evotec am Dienstag in Hamburg mitteilte. Dabei handele es sich um eine strategische Investition, hieß es weiter. Zugleich verkündeten beide Firmen den Abschluss einer strategischen Partnerschaft zur Entwicklung einer Betazell-Ersatztherapie bei insulinabhängigem Diabetes. Hierfür soll bei der Entwicklung Evotecs Plattform mit sogenannten pluripotenten Stammzellen (iPSC-Plattform) genutzt werden./tav/jha/

