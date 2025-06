APA ots news: UNIQA Hauptversammlung beschließt Dividende von 0,60 je Aktie

Erfreuliches Geschäftsjahr 2024 ermöglicht Dividendenplus von 5 % Wien (APA-ots) - - Zahltag: 16. Juni 2025 - Positiver Ausblick bestätigt Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung der UNIQA Insurance Group AG am 2. Juni 2025 präsentierte das Management die trotz wirtschaftlicher Herausforderungen und signifikanter Hochwasserschäden sehr erfreulichen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2024. Gleichzeitig erläuterte der Vorstand das neue Strategieprogramm "UNIQA 3.0 - Growing Impact (2025-2028), das mit seiner Fokussierung auf die Bedürfnisse von derzeit über 17 Millionen Kund:innen die Basis für stabile Erträge, profitables Wachstum und progressive Dividenden bei einer Ausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent schafft. Aufgrund der exzellenten Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2025 bestätigte der Vorstand den positiven Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Die Hauptversammlung genehmigte eine Dividende in Höhe von 0,60 je Aktie , was einer Steigerung um 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dividendenzahltag ist der 16. Juni 2025 . Zur Beschlussfassung lagen folgende Unterlagen vor: - der festgestellte Jahresabschluss der UNIQA Insurance Group AG zum 31. Dezember 2024 sowie der Konzernabschluss - der Lagebericht und der Konzernlagebericht einschließlich der konsolidierten nichtfinanziellen Erklärung - der konsolidierte Corporate-Governance-Bericht - der Vorschlag des Vorstands zur Gewinnverwendung sowie der Bericht des Aufsichtsrats gemäß § 96 AktG Die Hauptversammlung erteilte Vorstand und Aufsichtsrat die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024. Als Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 wählte sie die PwC Wirtschaftsprüfung GmbH. Zudem wurde der Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2024 beschlossen. Sämtliche Berichte sowie weitere Details zu den Abstimmungsergebnissen und zur ordentlichen Hauptversammlung finden Sie unter https://www.uniqagroup.com/grp/investor- relations/hauptversammlung.de.html Rückfragehinweis: Klaus Kraigher Pressesprecher UNIQA Insurance Group AG Telefon: +43 664 8231997 E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at Website: https://www.uniqa.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0142 2025-06-02/16:32